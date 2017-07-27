Мобильные лаборатории UZMOBILE: оценка качества и непрерывный мониторинг

Являясь национальным оператором мобильной связи и передовым поставщиком услуг связи на всей территории Республики Узбекистан, UZMOBILE предоставляет связь как в стандартах GSM/3G/LTE, так и в стандарте CDMA. Оператором разработан ряд проектов по улучшению качества покрытия сети и качества предоставления услуг связи. В качестве диалога со своими абонентами 27 июля для группы журналистов была организована ознакомительная экскурсия по г.Ташкенту на микроавтобусах «Мобильная лаборатория» UZMOBILE.

UZMOBILE – активно развивающийся Национальный оператор мобильной связи страны, на который возложены задачи широкого участия национальной компании на рынке сотовой связи и дальнейшего развития сетей подвижной сотовой связи Узбекистана, а также обеспечения информационной безопасности.

В настоящий момент идет постоянное расширение сетей UZMOBILE и сотни базовых станций вводятся в эксплуатацию по всей стране.

Уникальная особенность UZMOBILE на локальном рынке заключается в предоставлении услуг мобильной связи как в стандартах GSM/3G/LTE, так и в стандарте CDMA-450. Создавая удобства для безграничного общения, в 2016 году UZMOBILE для своих абонентов объединил общение внутри сети GSM и CDMA.

На 2017 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 1500 новых базовых станций по всей стране для дальнейшего улучшения и расширения сети не только в областных, но и в районных центрах.

Для оценки качества предоставления услуг связи на территории Республики Узбекистан, UZMOBILE ввел в эксплуатацию продукты Anite Finland Ltd. – финского поставщика измерительного оборудования, предназначенного для тестирования качества услуг связи во всех стандартах сотовой связи CDMA/GSM.

В 2016 году, было закуплено уникальное оборудование финской компании Anite Ltd., а компания DMTel провела серию тренингов по системам драйв-тестирования Anite Nemo Outdoor и постпроцессинга Anite Nemo Analyze для специалистов UZMOBILE, которые получили соответствующие сертификаты.

«Оценка качества и непрерывный мониторинг предоставляемых услуг связи на территории Республики Узбекистан является одним из ключевых задач компании. – комментирует Мельников Сергей, технический директор UZMOBILE — Для этих целей UZMOBILE на базе комплекса измерительного оборудования, предназначенного для тестирования качества услуг связи во всех стандартах сотовой связи CDMA/GSM от компании Anite Finland Ltd., мы реализовали проект «Мобильная лаборатория», в рамках которого регулярно проводятся замеры и тестирования качества услуг в сети CDMA/GSM по всей республике».

По обращениям абонентов, заявок коммерческой и маркетинговой служб компании микроавтобусы «Мобильной» лаборатории регулярно выезжают по определенным маршрутам и проводят мониторинг состояния сети. По итогам этих замеров производятся необходимые мероприятия по оптимизации сети, направленные на повышение качества предоставляемых услуг, в случае необходимости устанавливается дополнительное оборудование. Главная цель — оценка качества и непрерывный мониторинг предоставляемых услуг связи.

По итогам независимой сравнительной оценки основных технических характеристик и качества сервисов сетей мобильной связи на территории г. Ташкент, проведённой компанией «DMTel» в 2016 году UZMOBILE показал наилучшие результаты качества голосовых сервисов и удостоился звания оператора, обеспечивающего своих абонентов наилучшим качеством голосовых сервисов и сервисов передачи данных на территории г. Ташкент.

Используя подход постоянного мониторинга качества услуг связи на территории Республики Узбекистан, UZMOBILE уже в этом году выйдет на новый уровень качества сервисов, что, несомненно, будет способствовать развитию, как сети, так и сферы мобильной связи.