Врачи и пациенты — в едином информационном пространстве

Депутаты в процессе парламентского контроля всесторонне изучают ситуацию в каждом районе республики. Оказывают практическую помощь в устранении назревших проблем, выработке оптимальных решений. При содействии депутатов за короткий срок удалось в значительной степени поднять уровень и качество медицинских услуг в медучреждениях Шайхантохурского района столицы.

Для совершенствования деятельности каждого из медучреждений были созданы рабочие группы, разработаны комплексные планы развития. На их основе отлажена инженерная и коммунальная инфраструктура. Здания капитально отремонтированы. Медслужбам были переданы новые специализированные автомобили.

При поддержке депутатского корпуса разработаны и приняты необходимые подзаконные нормативно-правовые акты, конкретизирующие порядок оказания медицинской помощи населению. Это послужило повышению качества и доступности оказываемых медицинских услуг населению.

Конкретные результаты дала работа по оптимизации процессов информационного обеспечения медицинской деятельности. Так, на базе семейной поликлиники № 47 реализован проект «Эффективное информационное пространство лечебного учреждения». В его рамках выработаны и внедрены на практике механизмы эффективного взаимодействия поликлиники с лечебным контингентом при помощи средств коммуникации — телефонии и интернета. А амбулаторные карты приписанного контингента переводятся в электронный формат, что в свою очередь позволило перевести весь документооборот на электронную основу. Для удобства пользователей введена услуга «электронная очередь», с ее помощью можно записаться на прием к врачу дистанционно через интернет.

Разработана и внедрена система удобной и понятной навигации по зданию поликлиники, включая стрелочные указатели, таблички на дверях и информационные стенды. Электронные табло предоставляют посетителям информацию о состоянии очереди на прием к врачу. Посетители поликлиники имеют бесплатный доступ к актуальным информационным ресурсам посредством Wi-Fi-соединения.

Особое внимание уделено пополнению фонда лечебных учреждений необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Установлен строгий контроль за недопущением случаев продажи лекарств по завышенным ценам. Ведется плановая работа по техническому переоснащению лечебных учреждений системы здравоохранения современным диагностическим лабораторным оборудованием.

В ходе реализации поручений главы государства, направленных на повышение качества медицинских услуг населению и обеспечение лекарственными средствами, сформирована эффективная система взаимодействия депутатов Законодательной палаты парламента и Министерства здравоохранения, субъектами медицинской сферы. Совместная работа по повышению уровня и качества услуг в медучреждениях Шайхантохурского района приносит сегодня практические результаты. Подобный опыт необходимо распространить в масштабах всей страны.

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