ТУИТ приглашает журналистов посетить тестовые испытания 1 августа

Ташкентский университет информационных технологий им. Мухаммада ал-Хорезмий приглашает представителей средств массовой информации посетить 1 августа тестовые испытания с целью широкого освещения в СМИ.

Напомним, что в этом году ТУИТ внедрил систему контроля и управления доступом абитуриентов на место проведения тестовых испытаний на основе биометрических и паспортных данных.

Получение, обработка и хранение биометрической информации выполняется с помощью специального программного обеспечения. Система предусматривает организацию идентификационного пропускного механизма абитуриентов к месту тестовых испытаний.

В 2017/2018 учебном году в университет подали документы свыше 12000 абитуриентов. В связи с этим запланировано для проведения тестовых испытаний использование 9 объектов (ТУИТ; Ташкентский профессиональный колледж связи; 63-, 70-, 86-, 220-, 250-, 260-, 272- школы Юнусабадского района Ташкента).

Для обеспечения открытости и прозрачности прохождения абитуриентов через систему в здание 1 августа для тестовых испытаний, приглашаем вас на данное мероприятие с целью широкого освещения его в СМИ.

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