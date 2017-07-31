22 государственных служащих пройдут обучение по ИКТ в Корее

По инициативе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций 22 сотрудника государственных организаций отправляются в Южную Корею для прохождения учебных курсов по направлению «Развитие информационно-коммуникационных технологий».

Роль информационных технологий в управлении государством и обществом стало важным фактором в развитии ИКТ. Сегодня в каждой отрасли обязательным условием являются инновационные решения в области предоставления интерактивных услуг. В свою очередь, это требует опыта и знаний современных специалистов для выполнения поставленных задач.

На курсах, которые начнутся 29 июля и продлятся почти месяц, примут участие специалисты из отраслей ИТ, экономики, налогов, юстиции, а также «Земгеодезкадастра».

На курсах, организованных при поддержке Национального информационного агенство Республики Корея (NIA) и Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA), ведущие эксперты Кореи представят доклады об информационном обществе, системе «электронного правительства» и ее правовых, социальных и интерактивных услугах, чтобы создать основу для внедрения ИКТ и разработки инновационных подходов. А также, участникам курсов будет рассказано о разработке платформы «умного» города и электронно-судебной системы.

Кроме того, участники курсов посетят Министерство внутренних дел Республики Корея, Транспортное управление Сеула, учреждения информационных систем, центры BigData центров и другие подразделения. Необходимо отметить, что Республика Корея входит в число ведущих стран мира по построению информационного общества. Таким образом, Южная Корея является стратегическим партнером Узбекистана в развитии информационно-коммуникационных технологий.

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