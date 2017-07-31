Электронное пособие «Изучаем правила дорожного движения» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений

Группа научных исследователей Ургенчского государственного университета разработали новое электронное пособие, предназначенное для обучения воспитанников дошкольных образовательных учреждений правилам дорожного движения посредством несложных и ясных для маленьких детей изображений, также для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей дошкольного возраста.

Данное пособие также может быть использовано родителями для самостоятельного обучения детей правилам дорожного движения.

Возможности пособия – это применение мультимедиа, интересная подача, быстрый переход на нужные темы и отделы, открытие всех страниц изучаемого текста, самостоятельная работа пользователя.

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