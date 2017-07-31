Электронное пособие «Изучаем правила дорожного движения» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений
31 июля 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Группа научных исследователей Ургенчского государственного университета разработали новое электронное пособие, предназначенное для обучения воспитанников дошкольных образовательных учреждений правилам дорожного движения посредством несложных и ясных для маленьких детей изображений, также для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей дошкольного возраста.
Данное пособие также может быть использовано родителями для самостоятельного обучения детей правилам дорожного движения.
Возможности пособия – это применение мультимедиа, интересная подача, быстрый переход на нужные темы и отделы, открытие всех страниц изучаемого текста, самостоятельная работа пользователя.
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