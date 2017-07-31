Предприниматели обсудили возможности электронных закупок на бирже

21 июля 2017 года в здании центрального аппарата биржи проведен семинар с участием широкого круга представителей бизнес-сообщества. Целью мероприятия стало разъяснение правил участия поставщиков в электронных-аукционных торгах по государственным и корпоративным закупкам.

В ходе встречи специалистами биржи подробно разъяснен механизм процесса участия поставщиков в электронных закупках, продемонстрированы новые функции персонального кабинета пользователя, а также возможности мобильного приложения, официального бота и канала биржи в мессенджере Telegram.

Предприниматели также ознакомились с деятельностью Специальной комиссии по рассмотрению споров и разногласий по вопросам государственных и корпоративных закупок. В частности рассмотрены обязательства поставщиков в рамках заключенных на бирже сделок.

В завершении мероприятия поставщики получили ответы на все интересующие их вопросы. Участники семинара отметили полезность полученных знаний и выразили готовность в выполнении требований законодательства при участии в электронных закупках биржи.

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