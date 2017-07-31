Вниманию держателей UZCARD!

В связи с проведением профилактических работ на сетях мобильных операторов 1 августа 2017 года с 8:30 по 13:30 будут недоступны услуги Интернет на терминалах использующих канал связи от мобильных операторов, а так же SMS-уведомления при проведении платежей.

Все SMS-уведомления будут доставлены после 13:30.

Проведение платежей через POS терминалы использующие другие каналы связи будут работать в штатном режиме.

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