Впервые: перевод денег прямо в Telegram-чате!

Компания CLICK с огромной радостью сообщает о переходе на качественно новый этап интеграции с возможностями Telegram и запуске первого в мире встроенного бота (inline bot), с помощью которого можно непосредственно в чате переводить средства между картами собеседников!

Из всех пользователей Telegram по всему миру, именно пользователи CLICK в Узбекистане первыми могут переводить и запрашивать перевод средств с карты на карту непосредственно в самом чате между собой. Данная возможность является еще более удобным способом оказывать поддержку своим близким и родным, когда это необходимо, не теряя ни секунды на поиск альтернативных каналов и способов.

Ранее пользователям CLICK уже была доступна возможность отправлять средства, обратившись непосредственно к самому боту в Telegram. Благодаря внедрению механизма «встроенного бота» данная возможность перевода средств с карты на карту максимально упрощена. Для этого достаточно непосредственно в самом чате между 2 людьми набрать @clickuz и через пробел указать сумму перевода. Далее бот предложит выбрать: перевести средства или запросить у собеседника данную сумму. После этого для завершения операции понадобится пару нажатий на экран.

Минимальная сумма перевода составляет 5000 сум и в случае, если одна из сторон не зарегистрирована в боте @clickuz, он предложит пройти данную процедуру для успешного завершения операции.

Следует отметить, что благодаря тесному сотрудничеству с командой Telegram, разработанный компанией CLICK бот получил официальный статус, что подтверждает синяя «галочка» возле названия бота. Также изменено имя бота: оно стало короче и проще для поиска – без обязательного для других ботов окончания -bot. Таким образом, официального и обновленного бота компании CLICK теперь можно найти по имени @clickuz.

«Оказание поддержки своим близким никогда еще не было таким простым и удобным. Очень рады, что именно наши пользователи первыми в мире могут воспользоваться такой возможностью перевода в самом чате» — отметил Генеральный директор компании CLICK Рустамов Улугбек.

Источник: пресс-релиз компании