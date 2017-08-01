IUT с 1 августа начнет регистрацию слушателей на подготовительные курсы

Центр непрерывного образования Университета Инха в г. Ташкенте с 1 августа 2017 года начинает регистрацию на подготовительные курсы по математике, физике и английскому языку для будущих абитуриентов и для тех, кто хочет улучшить свои знания.

Курсы открыты для молодых людей, которые обучаются в профессиональных колледжах, академических лицеях и общеобразовательных школах, и планируют поступить в Университет Инха в городе Ташкенте и другие вузы Узбекистана.

Основными целями курсов являются распространение и популяризация математики и физики среди молодежи, выявление способностей и интереса в изучении этих предметов и создание необходимых условий в их более глубоком изучении.

Онлайн регистрация слушателей на подготовительные курсы пройдут с 1 августа по 20 августа 2017 года. Все заинтересованные молодые люди должны будут заполнить специальную онлайн форму. 22-24 августа пройдут вступительные тесты, прошедшие их молодые люди начнут обучение в сентябре 2017 года.

Молодые люди смогут по собственному выбору пройти обучение на курсах, которые длятся от одного до двух академических годов. Каждый академический год подразделяется делится на три триместра, каждый из которых продолжается в течение трех месяцев. По итогам каждого семестра слушатели в обязательном порядке должны сдать экзамены, и только успешные слушатели получают возможность продолжить обучение в подготовительных курсах.

Абитуриенты, которые намерены поступить в Университет Инха в г. Ташкенте, в зависимости от выбранного факультета обучения должны в обязательном порядке пройти курсы по предметам математика и/или физика. Если абитуриенты планируют поступить на факультет «Компьютерный и программный инжиниринг», они должны выбрать математику и физику. Те, кто планируют поступить на факультет «Логистика», должны обязательно выбрать математику и английский язык.

Слушатели подготовительных курсов Университета получают ряд преимуществ. Успешные слушатели, которые прошли промежуточные экзамены по итогам всех триместров, будут допущены на итоговые экзамены. Данные экзамены дают возможность слушателям стать студентами Университета Инха в г. Ташкенте до вступительных экзаменов.

По результатам итоговых экзаменов, слушатели, которые набрали высокие баллы или вошли в список лучших слушателей, автоматически становятся студентами университета Инха в г. Ташкенте. При этом отметим, что учащиеся 1- и 2-х курсов лицеев и колледжей, а также 10 классов школ получают шанс стать студентами университета до окончания лицеев/колледжей или школ по результатам итоговых экзаменов. Эти студенты будут приняты в университет после того, как они получат дипломы об окончании обучения в лицее/колледже или аттестата об окончании школы.

Напомним, что в этом году, 42 слушателя подготовительных курсов стали студентами Университета Инха в г. Ташкенте по результатам итоговых экзаменов, которые прошли 20 июня 2017 года.

Из них 34 абитуриента были приняты по направлению «Компьютерный и программный инжиниринг» и 8 – по направлению «Логистика». Они также получили право участвовать в приёмных экзаменах для завоевания грантовых мест.

Отметим, что по итогам вступительных экзаменов в вузы в 2016 году 82% слушателей подготовительных курсов Центра непрерывного образования IUT стали студентами. При этом 61% слушателей поступили в IUT. Центр ожидает, что в этом году данный показатель вырастет.

Источник: пресс-релиз