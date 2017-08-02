В ТУИТ успешно прошли экзамены

1 августа успешно прошли тестовые испытания в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий. В связи с этим для тестовых испытаний были выбраны 9 объектов: ТУИТ, Ташкентский профессиональный колледж связи, здания школ Юнусабадского района Ташкента №№63, 70, 86, 220, 250, 260 и 272.

Созданы все необходимые условия для абитуриентов и родителей. Также, представители средств массовой информации наблюдали за открытостью проведения и широкого освещения тестовых испытаний.

Напомним, что в этом году ТУИТ внедрил систему контроля и управления доступом абитуриентов на места проведения тестовых испытаний на основе биометрических и паспортных данных.

Получение, обработка и хранение биометрической информации выполняется с помощью специального программного обеспечения. Система предусматривает организацию идентификационного пропускного механизма абитуриентов к месту тестовых испытаний.

В 2017/2018 учебном году в университет свыше 12000 абитуриентов подали свои документы.

Также, АК «Узбектелеком» оказал техническую поддержку в онлайн вещании в сети Интернет тестовых испытаний в Ташкентском государственном юридическом университете.

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