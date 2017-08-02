В ТУИТ успешно прошли экзамены
2 августа 2017
Рубрика: События. Тэги: ТУИТ, Узбектелеком
Автор: Редакция журнала.
1 августа успешно прошли тестовые испытания в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий. В связи с этим для тестовых испытаний были выбраны 9 объектов: ТУИТ, Ташкентский профессиональный колледж связи, здания школ Юнусабадского района Ташкента №№63, 70, 86, 220, 250, 260 и 272.
Созданы все необходимые условия для абитуриентов и родителей. Также, представители средств массовой информации наблюдали за открытостью проведения и широкого освещения тестовых испытаний.
Напомним, что в этом году ТУИТ внедрил систему контроля и управления доступом абитуриентов на места проведения тестовых испытаний на основе биометрических и паспортных данных.
Получение, обработка и хранение биометрической информации выполняется с помощью специального программного обеспечения. Система предусматривает организацию идентификационного пропускного механизма абитуриентов к месту тестовых испытаний.
В 2017/2018 учебном году в университет свыше 12000 абитуриентов подали свои документы.
Также, АК «Узбектелеком» оказал техническую поддержку в онлайн вещании в сети Интернет тестовых испытаний в Ташкентском государственном юридическом университете.