«Умный» бассейн построят в Ташкенте

3 августа 2017 года в Республиканском колледже олимпийского резерва журналистам презентован проект настоящего «умного» бассейна для начинающих чемпионов. Строительство нового спортивно-оздоровительного водного комплекса на территории РКОР осуществляется при поддержке Beeline Uzbekistan. Бассейн планируется сдать в эксплуатацию уже весной 2018 года.

В рамках прошедшего пресс-тура, представители Beeline Uzbekistan, хокимията Чиланзарского района, Государственного комитета по физкультуре и спорту, руководство колледжа и генерального подрядчика в деталях рассказали о том, каким будет первый в Узбекистане инновационный бассейн, и какие перспективы проект откроет для учащихся.

В мероприятии принял участие Олимжон Умаров, первый заместитель Министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

В ходе пресс-тура на объект авторы проекта заявили, что сооружение представляет собой уникальное комплексное сооружение, отвечающее всем требованиям подготовки спортсменов к олимпийским нормативам. Здание располагает всеми условиями и возможностями для тренировок, а сам бассейн – не просто водная конструкция, а своего рода учебный класс, где будут проходить как лекционные, так и практические занятия.

Специально для этого объекта в Узбекистан завезено современное оборудование из Испании и Дании. Стартовые тумбы, разделительные ленты, флагштоки, лестницы, разметка дна и торцевых стен чаши бассейна соответствуют самым современным требованиям международной федерации FINA.

Это позволит готовить олимпийцев в условиях, идентичных соревновательным. Приоритетное внимание уделено безопасности и очистительной системе бассейна. На сегодня это единственный в стране олимпийский комплекс, где установлено мощнейшее оборудование и «умная» система анализа воды. Такое комплексное очищение – стандарт мировых соревнований, а также гарант качественных условий для подготовки спортсменов.

Примечательно, что система сможет производить обеззараживающие вещества, как для комплекса РКОР, так и для бассейнов спортивных школ по всей республике. Сам бассейн будет действовать круглогодично, так как оснащен новейшим отопительным оборудованием.