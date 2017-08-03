Вопросы эксплуатации и развития сети телекоммуникаций АК «Узбектелеком»

С 14 августа по 18 августа текущего года в филиале «Центр Развития Телекоммуникаций и Персонала» АК «Узбектелеком» организуется учебный курс на тему: «Вопросы эксплуатации и развития сети телекоммуникаций АК «Узбектелеком».

Подробности на сайте www.etc.uztelecom.uz