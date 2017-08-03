Вопросы эксплуатации и развития сети телекоммуникаций АК «Узбектелеком»
3 августа 2017
Рубрика: Новости. Тэги: Узбектелеком
Автор: Редакция журнала.
С 14 августа по 18 августа текущего года в филиале «Центр Развития Телекоммуникаций и Персонала» АК «Узбектелеком» организуется учебный курс на тему: «Вопросы эксплуатации и развития сети телекоммуникаций АК «Узбектелеком».
Подробности на сайте www.etc.uztelecom.uz
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