Сети 5G предназначены не только для смартфонов

Беспроводная сеть нового поколения, отличающаяся увеличенной полосой пропускания и низким уровнем задержек, создается не только для смартфонов, но и для подключения автомобилей, домов и промышленного оборудования.

«Умные дома», которые автоматически настраивают освещение и предупреждают хозяев о необходимости пополнить запасы продуктов в холодильнике, уже не являются чем-то из области фантастики. Кроме того, во многих городах мира на дорогах можно встретить автономные автомобили, использующие подключенные к Интернету компьютерные технологии.

Именно для этих и других технологий, использующих интеллектуальные возможности, ведущие технологические компании проектируют сеть 5G, которая, согласно прогнозам, должна стать доступной к 2020 году.

Как объясняет Роберт Топол (Robert Topol), генеральный директор подразделения 5G Business and Technology корпорации Intel, эта технология может использоваться не только в смартфонах.

По его словам, 5G — это более интеллектуальный и производительный аналог сети 4G, которая используется в настоящий момент. Это означает, что такая сеть может сделать коммуникации, вычисления и искусственный интеллект частью нашей повседневной жизни.

«5G — это нечто большее, чем просто новый стандарт связи, — говорит Топол. — Эта сеть позволит обрабатывать большее количество данных, будь то данные холодильника, стиральной машины, автомобиля или дрона».

Топол считает, что она может стереть границы между пространствами, которые мы традиционно используем для работы, отдыха и развлечений.

Новый стандарт связи обладает большим потенциалом для перенесения возможностей подключения на новый уровень — автомобили, промышленные системы автоматизации, новые приложения дополненной и виртуальной реальности будут поддерживаться надежной беспроводной сетью.

Увеличенная скорость подключения

Согласно результатам исследования, проводившегося компанией IHS Markit, количество подключенных к Интернету устройств будет насчитывать 20 млрд. в этом году, 30,7 млрд. в 2020 году и более 75 млрд. в 2025 году.

«В следующие пять–шесть лет появятся миллиарды устройств и миллиарды подключенных вещей», — говорит Топол. Со временем благодаря 5G вещи станут более интеллектуальными, так как их можно будет подключать к более интеллектуальным сетям на базе компьютерных технологий.

По словам Топола, 5G обеспечивает не только широкополосный доступ, но и низкий уровень задержек, надежные коммуникации и поддержку межмашинных коммуникаций.

Развлечения без границ

Кэрри Макгилливрей (Carrie MacGil­livray), вице-президент подразделения по мобильным технологиям и интернету вещей компании IDC, говорит, что благодаря 5G устройства с беспроводной связью смогут осуществлять потоковую трансляцию контента в высоком разрешении.

«Вы даже сможете загружать видео в формате 4K за пару секунд, а не ждать полной загрузки фильма несколько минут, как сейчас», — говорит Макгилливрей.

5G может поспособствовать созданию новых форматов развлечений и поддерживать трансляцию событий в прямом эфире. «В настоящий момент технология находится на стадии тестирования. Ожидается, что ее возможности можно будет продемонстрировать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году», — рассказывает Дэррел Уэст (Darrell West), директор центра инновационных технологий Брукингского института (США).

«В Японии считают, что новая сеть обеспечит новые возможности трансляции спортивных событий в прямом эфире», — объясняет Уэст.

Например, зрители смогут использовать мобильные устройства для просмотра трансляции с разных точек обзора, переключаясь между разными режимами просмотра: вид со встроенной камеры на шлеме игрока, вид с высоты птичьего полета и традиционный вид сбоку. Болельщики могут направить на какого-либо спортсмена свой телефон и на экране отобразится краткая биография этого спортсмена. Для этого будет использоваться дополненная реальность.

«5G предоставит возможности для создания полностью стереоскопических видео, объединения виртуальной и дополненной реальности и обмена контентом с другими людьми, где бы они ни находились (в соседней комнате или на другом континенте)», — рассказывает Топол.

Умные медицинские устройства и системы безопасности

5G позволит цифровым устройствам предоставлять качественную медицин­скую помощь в реальном времени и по доступной цене.

Преимущества 5G могут использоваться для создания инновационных носимых устройств и технологий дистанционной медицинской помощи. В качестве примера можно привести устройство, получившее название «мягкий роботизированный палец» (soft robotic finger). Это устройство было разработано при поддержке Национальной службы здравоохранения Великобритании в Центре исследования робототехники (Centre for Robotic Research) Королевского колледжа Лондона. Его можно использовать для дистанционного обследования органов брюшной полости. Макгилливрей считает, что с помощью данного устройства хирурги могут прощупывать опухоли и диагностировать заболевания посредством тактильной обратной связи.

Сети 5G помогут сделать передовые медицинские технологии мобильными и более доступными.

В связи с развитием автономного вождения важным фактором становится безопасность, и первые приложения будут использовать новые технологии 5G. Новый стандарт связи позволит сделать технологии для «умных» автомобилей более доступными.

Сейчас некоторые модели автомобилей являются полуавтономными и оснащены системой автоматического торможения, технологией предотвращения столкновений, которая заставляет автомобиль притормаживать, когда он приближается к препятствию на небезопасной скорости. Однако в течение следующих нескольких лет эти технологии станут более доступными. Система автоматического торможения уже представлена в некоторых менее дорогих моделях.

«Сеть станет быстрее, задержек будет меньше, и машины смогут взаимодействовать друг с другом эффективнее», — подытоживает Топол.

Таким образом, развитие 5G станет отправной точкой для построения интеллектуального подключенного мира.

Источник