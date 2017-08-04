Вопросы информационной безопасности в «умном городе»

«Умный город», иннополис, flexicity, кибервилль — нет особой разницы, как это назвать. Иными словами, «от перестановки мест слагаемых…». Данную концепцию в мировое сообщество ввели еще несколько лет назад.

Однако реализация данного проекта не являлась легкодоступной, в результате чего по сей день нельзя сказать, что данный концепт полноценно приведен в действие. Но хотелось бы отметить, что изо дня в день происходят изменения, вводятся нововведения и становится все ближе то самое «будущее», о котором десять лет назад мы могли только задумываться и мечтать, а некоторые страны даже подумать не могли, что это возможно. Несмотря на все сложности в осуществ­лении данной программы по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также внедрению компьютерных технологий в обустройстве города, построении домов, машин, по анализу исследователей буквально через несколько лет это станет хоть и сложным, но реальным и таким же обычным процессом, как строение мостов и небоскребов.

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С одной стороны, при введении данных технологий можно увидеть одни преимущества и большие перспективы. Однако на практике мы сталкиваемся и с недостатками. Таким образом, данный проект уязвим к таким угрозам, как обесточивание и несанкционированный доступ со стороны злоумышленников. В первом случае, это приведет к тому, что на момент отключения электричества все преимущества сводятся к нулю. А вторая уязвимость может поставить под угрозу как конфиденциальность личных данных жителей, их проживание в домах, функционирование машин, основанных на компьютерных технологиях, деятельность организаций, так и целый город. Ведь не секрет, что термин «умный город» подразумевает компьютеризацию всех основных отраслей. Как нам известно, там, где участвуют компьютеры, нельзя гарантировать полную защищенность и безопасность. Информационная безопасность в решении вопроса создания «умного города» играет первостепенную роль. И ввиду этого многие известные организации в сфере информационных технологий занялись поиском решения данной задачи.

Основными целями создания «умных городов» являются:

1) Эффективное использование физических инфраструктур;

2) Увеличение эффективности взаимодействия государства с гражданами;

3) Оперативное и более эффективное реагирование на изменение ситуаций путем приспосабливания и введения новшеств в «интеллект» города.

Также среди всего прочего, внедряя информационные технологии, тем самым минимизируя работу человека, не стоит забывать и о том, что это может привести к тому, что сотни людей могут лишиться работы в процессе реализации данного проекта. Ввиду этого параллельно с компьютеризацией и систематизацией нужно уделить должное внимание и тому, что нужно будет обучать и, тем самым, готовить кадры, которые в дальнейшем будут пригодны и полезны для «компьютерной» работы. Так, к примеру, внедряя электронную систему платежа, тем самым, исключая необходимость работы кондукторов, необходимо предложить какой-либо аналоговый вариант. И таких примеров можно приводить десятками. Рассуждая в таком ключе, стоит обратить внимание государства на данную проблему при автоматизации города. Одним из правильных решений стоит считать подготовку, а также переподготовку кадров в сфере информационных технологий и информационной безопасности. Таким образом, можно будет заняться решением одновременно двух проблем на корню. С одной стороны, подготовка кадров подразумевает то, что в дальнейшем не придется задумываться о том, где найти специалистов, которые не только будут справляться с поставленными задачами, но и предлагать креативные идеи, которые возможно помогут преодолеть препятствия, возникающие на пути достижения необходимой для мира цели. С другой же стороны, специалисты сфер, которых затронут реализация «умного города», не останутся безработными. Данное решение также решит ряд проблем. Одной из данных проблем явля­ется безработица, которая в будущем может привести ко второй, не менее важной проблеме, которой является угроза информационной безопасности. Ведь не секрет, что безработные люди и уволенные сотрудники являются главными потенциальными злоумышленниками.

В «умном городе» информация — это все. Она критична для работы виртуальных платежных систем, систем обеспечения качества жизни, начисления налогов. Условия качественного функционирования подключенных платформ и сервисов не могут допустить потерю физических данных, так как это приведет к сбоям или разрушениям.

Обеспечивая информационную безопасность «умного города», нужно учитывать как конструктивные, так и архитектурные особенности. К сожалению, на данный момент не существует универсальной модели для обеспечения безопасности «умного города» на национальном уровне. Исходя из этого, требования кибербезопасности должны учитываться еще на стадии рассмотрения стратегии по развитию города. Иными словами, нужно производить индивидуальный подход, учитывая все особенности и недостатки определенного города. Ведь это не просто подключение устройств к сети Интернет, как в обычном IT-проекте или при управлении большой сетью. Отсутствие защиты при рассмотрении любого проекта может иметь серьезные последствия, так как у города появляются связи на локальном и национальном уровне. Незащищенность или низкий уровень защиты может нести за собой невозвратимый ущерб как материального, так и физического характера.

Кибербезопасность способствует развитию «умного города». Она должна фокусироваться на непрерывном и интегрированном мониторинге виртуальной и физической безопасности, раннем определении аномалий в данных, проактивном реагировании, снижении риска, следовании правилам и управлении. «Умный город» — это, прежде всего, информационная инфраструктура (ИИ), в связи с чем именно обеспечение информационной безопасности является наиважнейшей задачей как на этапе проектирования, так и эксплуатации.

Применение ИИ внутри «умных городов» сводится к использованию вычислительных мощностей для сбора неструктурированных данных с подключенных устройств и сенсоров, отслеживания и обнаружения неэффективной работы и адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Системы освещения и системы управления дорожным движением адаптируются к «скоплениям толпы» и передвижению людей и автомобилей, дат­чикам качества воздуха и другим сен­сорам, круглосуточно собирающим информацию.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать несложный вывод, что данная программа по усовершенствованию и благоустройству города — «прорыв», которого ждут страны мира. При всем этом, нужно отметить, что перед тем, как внедрять полноценно данную концепцию, нужно тщательно изучить всестороннее обеспечение безопасности как с физической точки зрения, так и по программной части.

Авторы: Богдан Шкляревский, Эльёр Максудов, Центр обеспечения информационной безопасности