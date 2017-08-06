Школа компьютерной графики LET’S ANIMATE: сотрясай мир своим творчеством!

Сколько бы мы ни развивали классические учебные заведения — лицеи, колледжи и вузы, всегда остается потребность в так называемых негосударственных образовательных учреждениях, которые мы попросту называем «курсы» или «учебные центры».

В учебном центре можно за относительно короткий срок пройти курсы именно по той специальности или даже отдельному предмету, которые нужны вам именно сегодня и сейчас! А главное, обучение пройдет в небольшой группе, на современном оборудовании и в доступной форме. Об одном таком учебном центре с весьма «айтишным» названием «LET’S ANIMATE» мы и хотим сегодня кратко рассказать.

Сами себя на своем веб-сайте www.lets.uz они называют «Школа компьютерной графики» и при этом используют весьма необычный «дизайнерский» слоган — «Сотрясай мир своим творчеством» :-) Понятно, что современный дизайн должен не только потрясать заказчиков и потребителей, но и сотрясать наше воображение.

На самом деле учебный центр «LET’S ANIMATE» — негосударственное образовательное учреждение, созданное в 2015 году, имеет необходимую лицензию, оборудование и, главное, в Центре сегодня работает коллектив сертифицированных преподавателей-практиков, которых Центр пригласил для передачи практических навыков.

Работа Центра поставлена по системе Школы графического дизайна и специализируется по 9 направлениям:

Визуальные эффекты и анимация.

Графический и полиграфический дизайн.

Архитектурная визуализация интерьеров и экстерьеров.

Дизайн мебели.

3Д-моделирование.

Профессиональная фотография.

Обработка и ретушь фотографий.

Цифровое рисование (Digitalpainting).

Веб-дизайн.

Центр имеет два филиала в Ташкенте, в которых проводятся курсы, семинары и мастер-классы по конкретным специальностям. Метод поэтапного обучения позволяет пройти несколько связанных между собой курсов и стать достаточно квалифицированным и сертифицированным специалистом.

Недостатком большинства учебных центров и платных курсов является то, что, заплатив за обучение, любой желающий, независимо от уровня реальных знаний, получает диплом об окончании курсов или красивый сертификат. Все это снижает доверие со стороны работодателей.

В учебном центре заявляют: «100% отсутствие коррупции. В центре «LET’S ANIMATE» не берут взяток. Вы будете получать оценки только за свои знания». Кроме того, процесс обучения построен на практических заданиях и общении с преподавателем. Практически отсутствуют монотонные лекции, а знания сразу закрепляются на практике.

Центр даже предлагает помощь в трудоустройстве, т.к. является серебряным партнером OOO «UnitedSoft» и партнером таких компаний, как Print.uz, ColorPrint, PrintMedia, Martlet и других.

Заявлено о наличии реальных вакансий от работодателей для студентов и выпускников Центра, партнерские программы с Media&Design-индустрией. Утверждается, что 25% выпускников Центра получают первые предложения от работодателей уже после окончания курса обучения.

Ну, что ж, нужно проверить!

Данная статья не является рекламой и направлена исключительно на ознакомление наших читателей с возможностью получить современную специальность в период летних каникул. Сотрясайте мир своим творчеством :-)