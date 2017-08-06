Запущен короткий номер телефона доверия 1144

В целях осуществления мер по защите прав потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения культуры обслуживания в сфере почты и телекоммуникаций, распространения периодической печати в Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий функционирует служба «Телефон доверия» по короткому номеру 1144.

Если у Вас имеются претензии по оказываемым услугам в сфере почты и телекоммуникаций, распространения периодической печати можете позвонить в «Центр приёма обращений по телефону» на короткий номер 1144.

Устные обращения, поступающие на короткий номер принимаются, круглосуточно со всех регионов республики.

Вместе с тем, сообщаем что, услуги телефон доверия аппарата Инспекции за номером 0-371-237-01-11 а также, за следующими номерами:

Территориального подразделения Республика Каракалпакстан 0-361-224-01-11 Территориального подразделения города Ташкента 0-371-236-01-11 Территориального подразделения Ташкентской области 0-371-235-01-11 Территориального подразделения Андижанской области 0-374-228-01-11 Территориального подразделения Бухарской области 0-365-223-01-11 Территориального подразделения Бухарской области 0-365-223-01-11 Территориального подразделения Джиззакской области 0-372-226-01-11 Территориального подразделения Навоиской области 0-436-224-01-11 Территориального подразделения Наманганской области 0-369-226-01-11 Территориального подразделения Самаркандской области 0-366-235-01-11 Территориального подразделения Сурхандарьинской области 0-376-227-01-11 ТТерриториального подразделения Сырдарьинской области 0-367-240-01-11 Территориального подразделения Ферганской области 0-373-244-01-11 Территориального подразделения Хорезмской области 0-362-223-01-11 Территориального подразделения Кашкадарьинской области 0-375-221-01-11

прекратят свою деятельность с 1 ноября 2017 года.

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