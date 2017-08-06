Запущен короткий номер телефона доверия 1144
6 августа 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
В целях осуществления мер по защите прав потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения культуры обслуживания в сфере почты и телекоммуникаций, распространения периодической печати в Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий функционирует служба «Телефон доверия» по короткому номеру 1144.
Если у Вас имеются претензии по оказываемым услугам в сфере почты и телекоммуникаций, распространения периодической печати можете позвонить в «Центр приёма обращений по телефону» на короткий номер 1144.
Устные обращения, поступающие на короткий номер принимаются, круглосуточно со всех регионов республики.
Вместе с тем, сообщаем что, услуги телефон доверия аппарата Инспекции за номером 0-371-237-01-11 а также, за следующими номерами:
|Территориального подразделения Республика Каракалпакстан
|0-361-224-01-11
|Территориального подразделения города Ташкента
|0-371-236-01-11
|Территориального подразделения Ташкентской области
|0-371-235-01-11
|Территориального подразделения Андижанской области
|0-374-228-01-11
|Территориального подразделения Бухарской области
|0-365-223-01-11
|Территориального подразделения Бухарской области
|0-365-223-01-11
|Территориального подразделения Джиззакской области
|0-372-226-01-11
|Территориального подразделения Навоиской области
|0-436-224-01-11
|Территориального подразделения Наманганской области
|0-369-226-01-11
|Территориального подразделения Самаркандской области
|0-366-235-01-11
|Территориального подразделения Сурхандарьинской области
|0-376-227-01-11
|ТТерриториального подразделения Сырдарьинской области
|0-367-240-01-11
|Территориального подразделения Ферганской области
|0-373-244-01-11
|Территориального подразделения Хорезмской области
|0-362-223-01-11
|Территориального подразделения Кашкадарьинской области
|0-375-221-01-11
прекратят свою деятельность с 1 ноября 2017 года.