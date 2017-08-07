Персональный кабинет налогоплательщика: удобно, оперативно и надежно

В нашей стране, как и в других сферах, уделяется особое внимание внедрению в деятельность органов государственной налоговой службы современных информационно-коммуникационных технологий, расширению видов интерактивных государственных услуг, оказываемых субъектам предпринимательства и населению.

Здесь возникает вопрос: «Что это дает?» На него есть точный ответ. Это служит обеспечению открытости и прозрачности деятельности органов государственной налоговой службы.

Законом Республики Узбекистан от 13 июня 2017 года № ЗРУ-436 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» Налоговый кодекс Республики Узбекистан дополнен статьей 221 «Персональный кабинет налогоплательщика». То есть, на основании данной нормы внесено понятие персонального кабинета налогоплательщика и создана правовая основа для осуществления взаимоотношений с налогоплательщиками в электронном виде.

Государственный налоговым комитетом осуществляется последовательная работа по дальнейшему совершенствованию персонального кабинета налогоплательщика, а также по налаживанию отправления каждым подразделением по своему направлению писем-сообщений, связанных с исполнением (отказом от исполнения) налоговых обязательств, направляемых налогоплательщикам государственным налоговым комитетом, через персональный кабинет налогоплательщика после их смыслового анализа.

Следует отметить, что был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2017 года № УП-5116 «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей». Данным Указом был установлен ряд задач по внедрению в деятельность органов государственной налоговой службы современных информационно-коммуникационных технологий.

В настоящее время, исходя из требований Указа, для создания возможности осуществления взаимоотношений с налогоплательщиками полностью в электронном виде совершенствуется персональный кабинет налогоплательщика, расположенный на портале электронных государственных услуг налоговых органов – my.soliq.uz. В целях совершенствования персонального кабинета налогоплательщика запланировано внедрение следующих дополнительных функций:

вход в личный кабинет без ключа электронно-цифровой подписи и воз­можность без ключа ЭЦП работать в нем, но без права подписи, редактирования и без возможности отправки документов;

добровольное осуществление налогоплательщиком начала действия или приостановления действия персонального кабинета налогоплательщика, сформированного органами государственной налоговой службы;

после активации персонального кабинета налогоплательщика осуществле­ние взаимоотношений по исполнению прав и обязанностей, предусмотренных законодательными актами о налогах, осуществляется только в электронном виде;

при изъявлении желания налогоплательщика об осуществлении взаимоот­ношений с налоговыми органами только в электронном виде все документы направляются налоговыми органами налогоплательщикам в электронном виде только через персональный кабинета налогоплательщика.

Для физических лиц



Для юридических лиц



Для индивидуальных предпринимателей



Также в ходе совершенствования персонального кабинета налогоплательщика планируется создание дополнительных возможностей для населения и субъектов предпринимательства путем повышения оперативности и эффективности оказания государственных услуг и исполнения функций органов государственной налоговой службы за счет повышения уровня оперативного обмена и распространения информации, а также переход на новые современные механизмы обмена информацией.

Осуществляется постоянная работа по предоставлению пользователям ин­формации и консультаций по вопросам использования электронных государ­ственных услуги, а через средства массовой информации населению и субъектам предпринимательства предоставляются разъяснения по их применению и использованию.

Следует также обратить внимание, что в результате проведенных работ в первом полугодии 2017 года число обращений на портал my.soliq.uz составило 154,4 миллиона. В течение этого периода в персональный кабинет налогоплательщика обратились 4 017,7 тысячи физических лиц, 1 315 тысяч юридических лиц и 66,2 тысячи ин­дивидуальных предпринимателей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели активно пользуются возможностью уплаты налогов через персональный кабинет и в первом полугодии 2017 года удаленно уплатили 4,8 триллиона сумов налогов и других обязательных платежей.

На основании современной практики и изучения предложений налогопла­тельщиков совершенствуются электронные государственные услуги, такие как «Справочник о льготах физических лиц», «Создай свой бизнес», «Регистрация налогоплательщиков». Также для пользования электронными государственными услугами разработано мобильное приложение «Soliq», предназначенное для современных смартфонов и планшетов.

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