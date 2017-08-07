Стартовал Республиканский молодежный конкурс по разработке программного обеспечения «Best Soft Challenge-2017»

4 августа текущего года Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан объявило о начале Республиканского молодежного конкурса по разработке программного обеспечения «Best Soft Challenge-2017».

Основная цель Конкурса – это поддержка молодежи, способной работать в области проектирования и программирования, используя различные компьютерные программы, а также предоставление возможности талантливым молодым программистам реализовать свой интеллектуальный потенциал.

В ежегодном Конкурсе, проводимом с 2013 года, могут принять участие граждане Узбекистана до 25 лет, ученики профессиональных колледжей и академических лицеев, студенты ВУЗов и лица, не имеющие высшего образования. В групповое участие в Конкурсе допускается только группы из трех человек.

В этом году в формат проведения Конкурса были внесены некоторые изменения. Ранее, участники Конкурса представляли готовые программные решения и получали за них денежное вознаграждение, в этом году на суд жюри могут вносится также проекты и идеи по номинациям.

Победители будут определены по четырем направлениям:

«Умный город» Компьютерные и мобильные игры Лучший проект в сфере торговли и услуг Инновационная идея в сфере ИКТ

Данные номинации были предложены исходя из современных тенденций развития рынка программных продуктов. Например, сегодня в нашей стране начинает широко использоваться средства ИКТ в обеспечении безопасности города, систем и зданий. Со стороны правительства реализуются программы по созданию системы «Умный город».

В этом отношении становится важным создание современных программ и разработок в области безопасности, контроля и управления, сбора, обработки и хранения данных, систем мгновенного обмена сообщениями в случае возникновения чрезвычайной ситуации, создания виртуального туризма, а также «умных магазинов», кафе, интерактивных «умных офисов» и т.д.

Спонсоры Конкурса Best Soft Challenge 2017, – Центр UZINFOCOM, АК «Узбектелеком» и HUAWEI, — наградят победителей ценными призами.

Конкурс будет проходить в три этапа:

1-й этап: с 3 августа по 16 октября 2017 года — регистрация участников;

2-й этап: с 18 по 27 октября 2017 года — предварительный отбор (определение финалистов);

3-й этап: с 1 по 10 ноября 2017 года — заключительный отбор (определение победителей).

Регистрация участников и их проектов будет осуществляться посредством сайта Software.uz в режиме онлайн.

Для оценки проектов, члены жюри будут руководствоваться следующими критериями: актуальность, оригинальность, технологическое решение проекта, удобство интерфейса и его использование.

Информационные технологии являются важным компонентом на рынке и и имеют большой потенциал повышения эффективности национальной экономики путем внедрения программных продуктов. Мировая практика программного обеспечения имеет многочисленные примеры эффективного экономического развития страны, в частности, благодаря тому, что индустрия программного обеспечения стала новой инновационной частью национальной экономики.

Принимая это во внимание, 30 июня 2017 года был принят указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике», согласно которому был создан Инновационный центр «Mirzo Ulugbek Innovation Center», предоставляющий производителям продуктов информационно-коммуникационных технологий организационные, правовые и экономические выгоды.

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