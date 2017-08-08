Компания Huawei опубликовала финансовые результаты первого полугодия 2017 года

Huawei представила финансовые показатели за первую половину 2017 года. С января по июнь включительно компания получила выручку в объеме 283,1 млрд юаней, улучшив этот показатель на 15% по сравнению с результатом прошлого года. Операционная прибыль компании составила 11%.

Huawei продолжает повышать эффективность и качество своей работы: все три бизнес-подразделения добились стабильного роста в первой половине 2017 г. Предполагается, что компания сохранит нынешний темп и закончит этот год с позитивными финансовыми показателями.

Подразделение компании по работе с операторами (Carrier Business Group) по-прежнему видит своим главным приоритетом коммерческий успех клиентов и цифровую трансформацию во всех отраслях. Бизнес-решения этого подразделения помогают операторам связи комплексно снижать стоимость построения сети. Компания лидирует в области совместного создания технологий в секторе 5G, продолжает внедрять новые разработки в секторе 4.5G и использует преимущества передачи видео, B2B и Интернета вещей (IoT). При поддержке компании Huawei операторы связи строят сети по типу All-Cloud, а также максимально реализуют потенциал существующих сетей. Компания Huawei и операторы связи вместе закладывают фундамент для развития отрасли, выгодного для всех игроков.

Подразделение компании по работе с операторами (Carrier Business Group) по-прежнему видит своим главным приоритетом коммерческий успех клиентов и цифровую трансформацию во всех отраслях. Бизнес-решения этого подразделения помогают операторам связи комплексно снижать стоимость построения сети. Компания ведет совместные разработки технологии 5G, продолжает развивать технологию 4.5G и использует преимущества от возрастающего спроса на услуги видео, B2B и Интернета вещей (IoT). При поддержке компании Huawei операторы связи строят сети по типу All-Cloud, а также максимально реализуют потенциал существующих сетей. Компания Huawei и операторы связи вместе закладывают фундамент для развития отрасли, выгодного для всех игроков.

Подразделение компании Huawei, которое занимается решениями для конечных потребителей (Consumer Business Group) по-прежнему концентрируется на значимых разработках цифровой эры, обеспечивающих создание «умных» устройств, вдохновляющих людей по всему миру. Такие флагманские продукты компании, как Huawei Mate 9, Huawei P10, Honor 9 и Huawei MateBook E/X/D, пользовались популярностью во многих странах. Компания вышла на новый уровень международного признания как бренд премиум-класса.

Huawei нацелена на создание открытой экосистемы и будущие совместные разработки со своими партнерами. Компания и впредь будет придерживаться своей pipe-стратегии и стремиться к созданию дополнительной ценности для клиентов и обеспечению устойчивого роста.

Источник: пресс-релиз компании