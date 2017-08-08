Стартовала Летняя школа-семинар по решению SAP

В Университете Инха в г. Ташкенте (IUT) 7 августа стартовала летняя школа-семинар по решениям компании SAP.

В пятидневном мероприятие принимают участие представители высших учебных заведений и компаний Узбекистана, а также партнеров SAP.

Данное мероприятие открыл круглый стол с представителями академического и бизнес сообщества Узбекистана. В ходе круглого стола участники обсудили вопросы подготовки специалистов на базе вузов Узбекистана и планы по дальнейшему развитию.

C 8 августа участники летней школы-семинара будут принимать участие в тренингах по решению SAP ERP.

Обучение пройдет на системе SAP ERP версии 6.07 с набором данных GBI. GBI – это набор данных модельной компании Global Bike Inc. Он разработан специально для вузов-участников Университетского Альянса SAP и отличается хорошим уровнем детализации описания процессов и прозрачностью данных. В системе реализованы процессы, соответствующие модулям: FI, CO, MM, SD, PP, PM, PS, HR, CS.

В работе летней школы-семинара также принимают участие профессора Университета Инха в г. Ташкент.

Отметим, что Университет Инха в г. Ташкент и SAP договорились создать Академию SAP в кампусе вуза. Академия SAP будет проводить различные курсы по решения компании SAP.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев отметил: «Мы рады сотрудничать с одним из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Все больше и больше компаний и организаций Узбекистана внедряют решения от компании SAP. Запуск Академии SAP позволит совместно подготовить специалистов, которые будут принимать участие в внедрении решений SAP в различные отрасли экономики Узбекистана».

SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения.

Источник: пресс-релиз