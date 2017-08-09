Инновационные удобства: самостоятельное отключение SMS-информирования Uzcard
9 августа 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр представляет новые возможности абонентам отключить сервис СМС-информирования при желании.
По итогам наблюдений специалистов Uzcard, иногда абонент определенной сотовой связи получает смс об операциях по неизвестной им карте. Это происходит в случаях, когда кто-то ошибочно указал чужой номер телефона при включении услуги смс-информирования на свою карту. А так же когда абонент подключается к новому мобильному номеру, выясняется что этот номер когда-то был привязан к картам предыдущего владельца номера телефона.
Именно для предотвращения данных ситуаций, Центр предлагает следующие варианты для самостоятельного отключения сервиса смс-информирования. Для этого необходимо:
- отправить смс сообщение с номера телефона, который надо отвязать по следующим коротким номерам:
|
«Оператор»
|
Укороченный сервисный номер
|
«Beeline»
|
45896
|
«UMS»
|
39391
|
«Ucell»
|
39391
|
«Uzmobile GSM»
|
39391
|
«Uzmobile CDMA»
|
39390
|
«PerfectumMobile»
|
39390
- при желании отвязать свой номер телефона от всех карт абоненту сотовой компании необходимо набрать STOP1;
- для того чтобы отвязать одну карту необходимо дать команду
STOP_NNNN или 1_NNNN ( _ пробел, N-последние четыре номера карты).
После поступления соответствующего запроса (в виде SMS) на отключение, осуществляется обработка данного запроса посредством собственного программного комплекса. После положительной отписки (отключение Сервиса) на терминированном номере, в ответ Абонент получает информирование об успешном отключении услуги с альфанумерического имени UZCARD (для Абонентов GSM сети) или с номера 39391 (для Абонентов сети CDMA) с текстом –
Viuspeshnootpisalikartu **** otsms-informirovaniyaUzcard