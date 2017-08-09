Инновационные удобства: самостоятельное отключение SMS-информирования Uzcard

Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр представляет новые возможности абонентам отключить сервис СМС-информирования при желании.

По итогам наблюдений специалистов Uzcard, иногда абонент определенной сотовой связи получает смс об операциях по неизвестной им карте. Это происходит в случаях, когда кто-то ошибочно указал чужой номер телефона при включении услуги смс-информирования на свою карту. А так же когда абонент подключается к новому мобильному номеру, выясняется что этот номер когда-то был привязан к картам предыдущего владельца номера телефона.

Именно для предотвращения данных ситуаций, Центр предлагает следующие варианты для самостоятельного отключения сервиса смс-информирования. Для этого необходимо:

отправить смс сообщение с номера телефона, который надо отвязать по следующим коротким номерам:

«Оператор» Укороченный сервисный номер «Beeline» 45896 «UMS» 39391 «Ucell» 39391 «Uzmobile GSM» 39391 «Uzmobile CDMA» 39390 «PerfectumMobile» 39390

при желании отвязать свой номер телефона от всех карт абоненту сотовой компании необходимо набрать STOP1;

для того чтобы отвязать одну карту необходимо дать команду

STOP_NNNN или 1_NNNN ( _ пробел, N-последние четыре номера карты).

После поступления соответствующего запроса (в виде SMS) на отключение, осуществляется обработка данного запроса посредством собственного программного комплекса. После положительной отписки (отключение Сервиса) на терминированном номере, в ответ Абонент получает информирование об успешном отключении услуги с альфанумерического имени UZCARD (для Абонентов GSM сети) или с номера 39391 (для Абонентов сети CDMA) с текстом –

Viuspeshnootpisalikartu **** otsms-informirovaniyaUzcard

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