Инновационные удобства: самостоятельное отключение SMS-информирования Uzcard
9 августа 2017
Рубрика: События.
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Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр представляет новые возможности абонентам отключить сервис СМС-информирования при желании.

По итогам наблюдений специалистов Uzcard,  иногда абонент определенной сотовой связи получает смс об операциях по неизвестной им карте. Это происходит в случаях, когда кто-то ошибочно указал чужой номер телефона при включении услуги смс-информирования на свою карту. А так же когда абонент подключается к новому мобильному номеру, выясняется что этот номер когда-то был привязан к картам предыдущего владельца номера телефона.

Именно для предотвращения данных ситуаций, Центр предлагает следующие варианты для самостоятельного отключения сервиса смс-информирования. Для этого необходимо:

  • отправить смс сообщение с номера телефона, который надо отвязать по  следующим коротким номерам:

«Оператор»

Укороченный сервисный номер

«Beeline»

45896

«UMS»

39391

«Ucell»

39391

«Uzmobile GSM»

39391

«Uzmobile CDMA»

39390

«PerfectumMobile»

39390

 

  • при желании отвязать свой номер телефона от всех карт абоненту сотовой компании необходимо набрать  STOP1;
  • для того чтобы отвязать одну карту необходимо дать команду

STOP_NNNN или 1_NNNN ( _ пробел, N-последние четыре номера карты).

После поступления соответствующего запроса (в виде SMS) на отключение, осуществляется обработка данного запроса посредством собственного программного комплекса. После положительной отписки (отключение Сервиса) на терминированном номере, в ответ Абонент получает информирование об успешном отключении услуги с альфанумерического имени UZCARD (для Абонентов GSM сети) или с номера 39391 (для Абонентов сети CDMA) с текстом –

Viuspeshnootpisalikartu **** otsms-informirovaniyaUzcard

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