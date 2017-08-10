Главный юрисконсульт Мининфоком выиграла грант KOICA

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций рада сообщить об очередном успешном международном проекте по сотрудничеству с зарубежными странами.

По одному из направлений деятельности Министерства был организован конкурсный отбор кандидатов для обучения по долгосрочным и краткосрочным программам в специализированных образовательных учреждениях Кореи.

Главный юрисконсульт Отдела по юридическим и нормативно-правовым вопросам Мининфоком Дарья Абдалимова работает в отрасли информационно-коммуникационных технологий с 2008 года. Она принимала участие при подготовке законов «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления», «Об электронном правительстве», «Об обращениях юридических и физических лиц». При ее непосредственном участии подготовлено большое количество нормативно-правовых актов, в том числе ведомственных.

Абдалимова Дарья принимала участие в конкурсном отборе для прохождения магистерской программы по направлению «Глобальная ИКТ политика», проводимой в Пусанском национальном университете (г. Пусан, Республика Корея). Успешно пройдя квалификационный отбор и несколько собеседований, она отправится получать образование в Республику Корея сроком на 17 месяцев. Получение высшего образования в Республике Корея даст возможность пополнить знания в сфере информационных технологий, приобрести бесценный опыт, и по возвращении содействовать активному развитию и внедрению информационно-коммуникационных технологий в республике.

Достижения одного человека — успех организации.

Мининфоком также объявляет о формировании базы данных руководителей и специалистов по ИКТ, для включения их в резерв на руководящие должности в ИКТ подразделениях Министерства и других органов государственного и хозяйственного управления.

Почему Вам важно продолжить свою трудовую деятельность именно в системе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций или в ИКТ подразделениях органов государственного и хозяйственного управления?

Преимущества, а также перспектива профессионального и карьерного роста, в частности:

Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий во всех отраслях экономики способствует росту потребности в высококвалифицированных и компетентных кадрах, что расширяет возможности профессионального роста по ИКТ направлениям.

Наши специалисты рекомендуются на руководящие должности ИКТ подразделений органов государственных и хозяйственных управлений.

Каждая идея и инициатива работников поддерживается и реализуется руководством.

Имеются широкие возможности обучения в магистратуре и в докторантуре, а также в курсах повышения квалификаций престижных иностранных высших учебных заведений на основе грантов.

Активность и продуктивность работников проявленных в течении трудовой деятельности ценятся и мотивируется морально (ведомственными наградами и поощрениями по различным номинациям) и материально (конкурентоспособная заработная плата).

Внедрена гарантийная социальная поддержка (медицинская страховка, система материальной поддержки) для всех работников отрасли.

Эффективная реализация проектов и идей ещё легче, где основная часть отрасли состоит из умных, амбиционных и молодых работников.

Резюме необходимо отправить в Отдел кадров Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан до 20 августа 2017 г. по адресу: г. Ташкент, проспект Амира Тимура, 4 или на электронную почту hr@mitc.uz.

Телефоны для справок: 2384116, 2384143, 2384312.

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