Системы видеонаблюдения объектов связи. Архитектура, компоненты. Особенности проектирования, строительства и эксплуатации
10 августа 2017
Рубрика: Связь и телекоммуникации. Тэги: Узбектелеком
Автор: Редакция журнала.
С 15 августа по 18 августа текущего года в филиале «Центр Развития Телекоммуникаций и Персонала» организуется учебный курс на тему: «Системы видеонаблюдения объектов связи. Архитектура, компоненты. Особенности проектирования, строительства и эксплуатации».
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