Системы видеонаблюдения объектов связи. Архитектура, компоненты. Особенности проектирования, строительства и эксплуатации

С 15 августа по 18 августа текущего года в филиале «Центр Развития Телекоммуникаций и Персонала» организуется учебный курс на тему: «Системы видеонаблюдения объектов связи. Архитектура, компоненты. Особенности проектирования, строительства и эксплуатации».

Подробности на сайте