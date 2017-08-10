Второй Узбекско-Корейский форум по вопросам свободного ПО пройдёт в Ташкенте

15 августа 2017 года Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, совместно с Национальным агентством по развитию индустрии информационных технологий Республики Корея (NIPA), проводят второй Узбекско-Корейский форум по вопросам свободного и открытого программного обеспечения.

Ознакомиться с программой форума и пройти регистрацию можно здесь