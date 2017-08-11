На выездной встрече с жителями Зангиатинского района поднимались вопросы о проблемах сферы связи

Выездная встреча, которая состоялась в Зангиатинском районе 8 августа, была организована Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Во встрече участвовали: и.о. Министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шерзод Шерматов, хоким Зангиатинского района Абдувахоб Тамикаев, Генеральный директор АК «Узбектелеком» Шухрат Кадиров, а также ответственные руководители и сотрудники сферы связи.

Встреча началась с хорошей новости для жителей Зангиатинского района. Ш. Шерматов во вступительном слове о развитии телекоммуникационной инфраструктуры объявил о работе АК «Узбектелеком» по внедрению городской тарификации для исходящих вызовов в г. Ташкент от стационарных телефонов жителей Зангиатинского района. А это означает, что теперь жителям Зангиатинского района можно общаться с г.Ташкентом без кода.

Ташкентский филиал АК «Узбектелеком» оказывает телекоммуникационные услуги в 61 из 117 населенных пунктов, в более 210 организациях и ведомствах и в более чем 60 махаллях. С начала 2017 года в виртуальную приемную министерства поступило более 440 обращений, из них 66 являются обращениями от жителей Зангиатинского района.

На выездной встрече рассказали о принимаемых мерах по решению проблем населения в сфере связи, по улучшению оказываемых услуг в этой сфере, о рекомендациях по решению этих проблем и предложений.

Председатель Махаллинского совета «Токзор» Рахмат Махмудов попросил практической помощи по обеспечению телефонизации городским телефоном 245 квартир в новостройке. Этот вопрос был решен сразу же в зале. На руководителей АК «Узбектелеком» и Зангиатинского районного телекоммуникационного узла возложили обязанность по обеспечению данных квартир телефонной связью.

Жители кишлачного совета «Туркистон» попросили решить вопросы по обеспечению телефонной связью 12 махаллей, находящихся на этой территории, которые используют сети станции «Иттифок», но очень часто в сети происходит отключение связи. По этому вопросу выступил руководитель управления Зангиатинского районного телекоммуникационного узла и пообещал, что до 10 августа будет запущена телефонная станция нового поколения и в данный момент ведется финальная работа.

Житель массива «Назарбек» Зангиатинского района, махаллинский совет «Алока», Анвар Ахмаджонов сообщил о неудовлетворительном состоянии сетей связи, что плохо влияет на качество связи и интернет-услуг и по этой причине просил практической помощи.

Наримон Хажибоев, председатель махалли «Дустлик», что находится в населенном пункте «Эшонгузар», говорил о плохом состоянии телефонных проводов, о частом разрыве этих линий, а по этой причине отсутствует телефонная связь, и просил о замене проводов.

Задачу по изучению проблем и по замене проводов, а также принятию мер по устранению данной проблемы возложили на сотрудников АК «Узбектелеком» и на отдел районной инспекции связи.

Также были даны рекомендации по созданию возможности для получения на основе кредита или лизинга телекоммуникационного оборудования для Интернет и IP-TV-услуг. Эту задачу возложили на руководителя АК «Узбектелеком» Ш. Кадирова.

Выездная встреча прошла с бурными обсуждениями и общением. Хоким района предложил разработать совместно с министерством единую систему данных, вместо 85 узлов связи в Зангиатинском районе. Жители района тепло встретили предложение руководителя министерства о запуске нового тарифа «Махалла» в тестовом режиме.

В заключение встречи было отмечено, что работы по устранению проблем, высказанных населением, будут продолжаться. По всем вопросам или предложениям можно обращаться в Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, где работает «телефон доверия» 200-41-07, а также в виртуальную приемную в сети Интернет murojaat.mitc.uz

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