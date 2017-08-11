Онлайн-ККМ – автоматизированный контроль учета наличной выручки

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2017 года № УП-5116, будет осуществляться поэтапный переход на контрольно-кассовые машины, обеспечивающие передачу налоговым органам данных о расчетах в режиме онлайн. С 2018 года онлайн-ККМ начнут использоваться в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, затем они станут обязательными и в остальных регионах республики.

Онлайн-ККМ станут частью системы автоматизированного контроля за поступлением наличной выручки. Действующая система не обеспечивает в полном объеме учета наличной выручки от реализации товаров, услуг, не исключает ситуаций сокрытия выручки, неоприходования выручки через ККМ, что позволяет недобросовестным налогоплательщикам занижать свои доходы. В свою очередь, это наносит существенный ущерб бюджету.

Чтобы понять, как онлайн-ККМ будут внедряться в нашей республике, какие имеются технические и другие нюансы их внедрения, мы обратились к специалисту в этой области – Владимиру Гибелю, заместителю генерального директора ДП «SAVDOELEKTRONIKA».

— Зачем нужны онлайн-ККМ?

— Онлайн-ККМ – это только часть системы учета товарооборота в стране, построенной на использовании современных мировых ИК-технологий. В дальнейшем все будет включено в одну ИК-систему, в которой будет виден путь товара (под понятием товар также подразумевается производственная продукция, сырье) от таможни (при ввозе) или от местного производителя до конечного покупателя.

Весь товар (продукция) при ввозе, вывозе и реализации внутри страны подлежит налогообложению по ставкам, определяемым государством. Налоги являются важной составляющей частью бюджета государства. Соответственно для обеспечения полноты и правильности уплаты налога предпринимателями необходима стройная (прозрачная) система учета оборота и действий с данным товаром (продукцией).

Я не зря к слову «полнота» добавил слово «правильности», так как государство стоит на защите порядочного предпринимателя, а правильно построенный учет позволит снять с такого любые подозрения, уменьшить количество проверок, а в дальнейшем и предоставлять льготы, как это уже регламентировано новыми постановлениями в поддержку предпринимательства и развитие бизнеса.

Конечный же покупатель благодаря этому будет еще больше защищен от покупки некачественного, поддельного, контрабандного или контрафактного товара. А также получит более легкие рычаги его замены или возврата денег при несоответствии качественным требованиям или заявленным характеристикам.

— Какие проблемы с использованием обычных ККМ существуют в нашей стране?

— ККМ решают две важные задачи. Во-первых, они нужны предпринимателям, чтобы контролировать продавцов и, если называть вещи своими именами, сокращать объем воровства. И это основная задача ККМ, для которой она и создавалась. Во-вторых, кассы нужны государству, они мешают недобросовестным бизнесменам занижать продажи и таким образом платить меньше налогов.

ККМ фиксирует расход товара и выручку в торговой точке и теоретически не позволяет ее менять. Но проблема в том, что обычные ККМ сложно контролировать:

1. Чеки можно просто не выбивать или выбивать на «левой» кассе, по которой бизнесмен не отчитывается, и определить это можно только при налоговой проверке с контрольным закупом.

2. Несмотря на наличие требования Налогового кодекса Республики Узбекистан об обязательном нахождении ККМ на учете в обслуживающей организации, по факту 90% ККМ не находятся на нем, в результате чего на многих ККМ защита сорвана или установлена неэффективная, и их «скручивают» (уменьшают объем выручки), и обнаруживается это также только при налоговой проверке.

3. Государственные «контрольные закупки» оказываются неэффективными: штрафы за нарушения невысоки, и выездные проверки просто не окупаются.

4. Появилась система налогообложения «патент» (деятельность индивидуальных предпринимателей), предполагающая фиксированные налоговые платежи, которые не зависят от выручки. Но это не решает проблем со своевременной сдачей наличных денег в банк, а наличный денежный оборот – не менее важная проблема государства.

— В чем преимущества онлайн-ККМ?

— Онлайн-ККМ поможет решить указанные выше проблемы, а именно:

1. Если чеки не выбивать или выбивать на «левой» кассе, определить это можно будет, просто посмотрев на сервере данные по этой торговой точке. Наверняка на сервере будет установлена система, выделяющая в отчет данные предпринимателей, регулярно занижающих свои доходы относительно расчетных.

2. «Скручивать» (уменьшать объем выручки) в онлайн-ККМ намного сложнее, кроме этого, стабильная работа онлайн-системы без обязательного нахождения ККМ на учете в обслуживающей организации просто невозможна как технически, так и организационно. Соответственно на всех ККМ будет установлена эффективная защита, так как при ее наличии отвечать за скручивание придется обслуживающей организации и по Уголовному кодексу.

3. Контролировать предприятия торговли и сервиса можно будет в онлайн-режиме. А выездные проверки проводить на основе анализа данных продаж.

4. Постепенное искоренение неучтенных продаж позволит решить проблемы и с полнотой уплаты налогов, и со своевременной сдачей наличных денег в банк.

— Расскажите, пожалуйста, какие вопросы и проблемы, по вашему мнению, необходимо решить для внедрения онлайн-ККМ?

— ККМ используются во всем развитом мире, но в зависимости от правовых, экономических и ментальных особенностей и проблем их функциональность разнится, а когда мы говорим про онлайн-ККМ, эта разница играет огромное значение. Поэтому исходя из потребностей, особенностей и необходимостей именно нашей страны, мне кажется, необходимо:

1. Определить, какие данные с чека должны попасть на сервер в обязательном порядке.

2. Определить, каким образом эти данные защитить.

3. Определить требования к онлайн-ККМ, применяемым в нашей стране. И хотелось бы надеяться, что продолжится обязательное применение фискальной памяти, что мы не повторим ошибок других стран, которые уже осознали, что сделали шаг назад.

4. Определить, какой сервер или серверы будут использованы для приема, хранения, обработки и выдачи данных, поступающих с онлайн-ККМ. Это огромный массив данных, и для организации полноценной работы сервер должен соответствовать определенным параметрам.

5. Определить юридическое лицо/лица, которое/которые будет/будут так называемым оператором фискальных данных (далее – ОФД). А тут надо будет учесть и курс на рыночные отношения, и свободную конкуренцию, но при этом не забывать про необходимость защиты данной информации, так как:

 это огромный массив информации о спросе и предложении, о реализуемом товаре и денежном обращении, в том числе наличном;

 часть информации является конфиденциальной, и ее нераспространение оговорено законом;

 нельзя допустить, чтобы этот массив информации попал в руки других государств, террористов или непорядочных бизнесменов и мог быть использован против интересов нашей страны или ее предпринимателей.

6. Обязательно надо решить вопросы и с уменьшением затрат предпринимателей при замене/модернизации имеющихся ККМ на онлайн-ККМ и последующей оплате ОФД и обслуживающей организации.

7. Ну и, конечно, выработать регламент, который уменьшит бюрократические трудности по замене ККМ на онлайн-ККМ.

— Как это поможет оптимизации системы автоматизированного налогового администрирования?

— Как я уже говорил, это позволит государству сэкономить деньги на дорогих выездных проверках, сделав их адресными и соответственно уменьшив их количество. А законопослушному предпринимателю – спокойно осуществлять свою деятельность, не отвлекаясь на проверки, так как для него они будут проводиться камерально, исходя из поступающих онлайн-данных.

— На сегодняшний день есть ли в нашей стране национальные разработки и технологии в этом направлении?

— Да, конечно, у нас в Государственный реестр ККМ с фискальной памятью уже включен ККМ «SIMURG 001», имеющий возможности по передаче всех данных из чека на сервер и разработанный в Узбекистане на основании опыта, полученного в результате пилотного проекта по передаче данных.

Также в результате данного пилотного проекта были разработаны и отработаны начальные версии протоколов приема-передачи данных от онлайн-ККМ на сервер и серверной обработки данных.

Так что, я думаю, что после получения задания мы сможем достаточно быстро закончить его, и онлайн-ККМ войдут в нашу жизнь.

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