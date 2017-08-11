Специалисты разработали систему мониторинга агроресурсов и техники

Специалисты Общества с ограниченной ответственностью «TECHNOUNIT-GROUP» разработали программу «СМАРТ: Система мониторинга агроресурсов и техники».

Программа является информационной системой сбора информации и мониторингу по фермерским, дехканским хозяйствам и другим предприятиям о наличии у них плодоовощных продуктов, земельных площадей, на которых выращиваются плодоовощные продукты, имеющимся в наличии мощностей по хранению, переработке и выращиванию плодоовощной продукции.

Данная программа имеет следующие функциональные возможности — ввод и хранение данных о фермерских, дехканских хозяйствах, агрофирмах, экспортерах, теплицах, холодильных складах и перерабатывающих предприятиях, справочнаяинформация, автоматизация вычислений использования земельных ресурсов, объёмов продукции, сроков, урожайности, и усло­вий/требований к логистике, а также формирование отчётов как онлайн, так и в виде файлов для скачивания.

Авторы Мусяев Руслан, Наврузов Кулдаш ва Нагай Даниил получили свидетельство № DGU 04437 на разработанную программу.

Источник