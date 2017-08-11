Золотой номер UZMOBILE из рук самого Жана-Клода Ван Дамма

9 сентября 2017 года в Ташкенте произойдет одно из ярчайших событий этого года — Международный спортивный турнир Asian Fight-2017.

При поддержке промоутеров из России и Нидерландов на стадионе «Бунедкор» будут проведены 6 боев, в которых наши звезды единоборств сразятся на ринге с бойцами из других стран. Почетными гостями стали мировые звезды — Жан-Клод Ван Дамм, Джефф Монсон и Федор Емельяненко,

Генеральным партнером турнира выступает компания UZMOBILE. Национальный оператор мобильной связи сообщает о проведении специальной акции, приуроченной к этому событию.

Участникам дается уникальный шанс выиграть «золотой» номер UZMOBILE, который победитель получит из рук самого Жана-Клода Ван Дамма.