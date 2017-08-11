Золотой номер UZMOBILE из рук самого Жана-Клода Ван Дамма
11 августа 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
9 сентября 2017 года в Ташкенте произойдет одно из ярчайших событий этого года — Международный спортивный турнир Asian Fight-2017.
При поддержке промоутеров из России и Нидерландов на стадионе «Бунедкор» будут проведены 6 боев, в которых наши звезды единоборств сразятся на ринге с бойцами из других стран. Почетными гостями стали мировые звезды — Жан-Клод Ван Дамм, Джефф Монсон и Федор Емельяненко,
Генеральным партнером турнира выступает компания UZMOBILE. Национальный оператор мобильной связи сообщает о проведении специальной акции, приуроченной к этому событию.
Участникам дается уникальный шанс выиграть «золотой» номер UZMOBILE, который победитель получит из рук самого Жана-Клода Ван Дамма.
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