Встреча спортивных программистов

В Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте 11 августа 2017 года состоялась встреча посвящённая движению ACM в Узбекистане.

В ней приняли участие: заместитель генерального директора Агентства по науке и технологиям Олимжон Туйчиев, заместитель руководителя Филиала Маманазаров Абдухаким Базарович, представитель Союза Молодёжи Узбекистана Екатерина Горбунова, заместитель декана факультета прикладной математики и информатики Шухрат Шералиев, один из основателей RoboKidz Тимур Азаматов, выпускница Филиала и финалистка ACM ICPC 2013-2014 Анастасия Быстрыгова, начальник Центра инновационного сотрудничества науки, образования и производства при Ташкентском университете информационных технологий Жасурбек Сайфиев, Сергей Ширходжаев, до недавнего времени преподававший в МВУТ, студенты филиала МГУ, ТУИТ, а также учащиеся академических лицеев при МВУТ и 2-АЛ при ТУИТ.

Участники встречи обсуждали проблемы, препятствующие развитию спортивного программирования в Узбекистане и конкретные способы решения этих проблем. Студенты и учащиеся выступили с презентациями об их видении дальнейшего продвижения спортивного программирования в нашей стране, а старшее поколение, представители разных организаций и учреждений, в ходе «докладов» корректировали те или иные предложения, исходя из своего опыта.

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