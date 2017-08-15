lifecell первым среди мировых операторов использовал инновационное оборудования HUAWEI для усиления 3G + сети во Львове

Оператор lifecell первым в мире запустил в коммерческое использование инновационное решение PoleStar на базе Easy Macro 2.0 от Huawei в популярных туристических районах Львова.

Оборудование построено по технологии SingleRAN, то есть способно одновременно поддерживать стандарты GSM, UMTS и LTE. Благодаря использованию Easy Macro 2.0 удалось значительно усилить сеть lifecell в многолюдных местах. Также это позволило увеличить емкость сети, в результате чего объем голосового трафика вырос на 24,93%, а дата-трафика на 22,08%.

Благодаря достигнутым договоренностям с партнерами, lifecell планирует и в дальнейшем применять это решение для совершенствования своей инфраструктуры и обеспечения качественной связи как во Львове, так и в других городах Украины, постепенно готовя сеть оператора к внедрению следующих поколений связи.

Источник: пресс-релиз компании