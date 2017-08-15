Узбекско-Корейский форум по вопросам свободного и открытого программного обеспечения прошёл в Ташкенте

14-15 августа 2017 года в Международном бизнес-центре в Ташкенте Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с Национальным агентством по развитию индустрии информационных технологий Республики Корея (NIPA) провели Узбекско-Корейский форум по вопросам свободного и открытого программного обеспечения. На встрече принимал участие вице-президент Агентства, Гн. Ким Тэ Юл.

Данный Форум проводится уже второй год и был нацелен на содействие развитию национального рынка программного обеспечения посредством изучения опыта применения открытого программного обеспечения для “электронного правительства” в Республике Корея.

14 августа, Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олимжон Умаров, вице-президент Национального агентства информатизированного общества Республики Корея Ким Тэ Юл и другие отметили, что с каждым годом расширяются масштабы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. В качестве общих целей сторон отмечено создание механизмов перспективного сотрудничества по информатизации общества, в частности, доступу к свободным и открытым кодовым продуктам программного обеспечения.

На Форуме были представлены доклады и презентации экспертов, профессорско-преподавательского состава, руководителей крупных IT компаний Кореи о национальном опыте по разработке программного обеспечения.

В частности, представлены доклады об использовании ПО с открытым кодом в среде больших данных, об опыте Кореи в создании ПО с открытой кодировкой, об использовании программ с открытым кодом в системе электронного правительства Южной Кореи, которые становятся важными направлениями развития цифровой среды в целом. Руководитель Компании Bridgesoft, INC Ким Нам Гю представляет доклад о значении и применении систем больших данных (big data) в процессе обработки обращений граждан.

Участниками Форума отмечены реформы, осуществляемые в Узбекистане для развития сферы ИКТ и электронного правительства, актуализация вопросов цифровизации для поднятия экономики страны на новый уровень развития. Отмечено, что особенно важным стало принятие 30 июня 2017 года Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике», который положил начало новому этапу в развитии сферы создания и разработки программного обеспечения в стране.

Согласно данному Указу, намечен ряд мер в целях создания благоприятных условий для формирования и активного развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ, дальнейшего углубления интеграции науки, образования и производства в данной отрасли за счет предоставления дополнительных льгот и преференций разработчикам и заказчикам продуктов информационных технологий, увеличения экспорта продукции ИКТ.

С узбекской стороны на Форуме принимали участие представители министерств, ведомств, представители бизнеса, разработчики программного обеспечения. Участниками активно обсуждались вопросы развития направления по разработки систем с открытым кодом, международный опыт в этой сфере, а также тенденции отрасли.

В рамках встречи Корейской стороной представлены готовые решения по программному обеспечению с открытым кодом доступным для применения в автоматизированных и умных системах.

СОПО — вид программного обеспечения (ПО), являющегося одновременно и свободным (исполняемые файлы доступны бесплатно) и открытым (исходный код доступен бесплатно и может быть изменён).