ESET: в Узбекистане растет активность рекламного ПО

ESET представляет отчет об активности вредоносного ПО в Узбекистане в июле 2017 года, составленный при помощи облачной системы ESET LiveGrid.

В июле специалисты ESET представили анализ масштабной вредоносной кампании Stantinko. В отличие от резонансных эпидемий последних месяцев, целью данной атаки является рекламное мошенничество. Угроза активна, как минимум, с 2012 года. В настоящее время заражено около 500 000 компьютеров, в числе жертв преобладают пользователи из России и Украины.

В Узбекистане активность компонентов Stantinko относительно невысока. Высокий уровень распространенности характерен для другого рекламного ПО – JS/Adware.BNXAds и Win32/Adware.PBot. Сохраняет позиции в рейтинге троянское ПО для перенаправления пользователей на страницы с потенциально опасным содержимым – JS/Chromex.Submelius.

Глобальный рейтинг киберугроз также возглавляет рекламное ПО – JS/Adware.BNXAds. Положительную динамику демонстрирует SMB/Exploit.DoublePulsar.

В июле 13,32% пользователей ESET NOD32 из Узбекистана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.

Рейтинг киберугроз по Узбекистану

Глобальный рейтинг киберугроз

Источник: пресс-релиз компании