Игра для интеллектуалов «Билимлар беллашуви» от РЦ сети ZiyoNET
16 августа 2017
Рубрика: Обзоры и мнения.
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Увлекательная игра «Билимлар беллашуви» (Борьба умов) создана специально для любителей интеллектуальных соревнований. Это не просто игра – а настоящий батл на эрудированность и кругозор.

Вашим соперником становится пользователь, которого вы вызываете на бой либо любой, кого выберет сама игра.

Игра захватывает, так как есть элемент состязательности – формируется рейтинг игроков, присваиваются балы.

Тысячи вопросов по 16-ти направлениям – хороший инструмент и стимул для расширения кругозора. Ведь вы не хотите проиграть своему сопернику!?

Игра доступна в мобильной и десктопной версии.

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