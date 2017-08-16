Игра для интеллектуалов «Билимлар беллашуви» от РЦ сети ZiyoNET
16 августа 2017
Рубрика: Обзоры и мнения.
Автор: Редакция журнала.
Увлекательная игра «Билимлар беллашуви» (Борьба умов) создана специально для любителей интеллектуальных соревнований. Это не просто игра – а настоящий батл на эрудированность и кругозор.
Вашим соперником становится пользователь, которого вы вызываете на бой либо любой, кого выберет сама игра.
Игра захватывает, так как есть элемент состязательности – формируется рейтинг игроков, присваиваются балы.
Тысячи вопросов по 16-ти направлениям – хороший инструмент и стимул для расширения кругозора. Ведь вы не хотите проиграть своему сопернику!?
Игра доступна в мобильной и десктопной версии.
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