IUT и American Councils for International Education обсудили вопросы подготовки кадров

Делегация American Councils for International Education посетила Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) для обсуждения вопросов сотрудничества.

В состав делегации вошли исполняющий вице-президент American Councils for International Education доктор Давид Паттон и вице-президент Майкл Куртис.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев поприветствовал гостей и рассказал о деятельности одного из самых молодых вузов Узбекистана по подготовке специалистов в сфере информационных технологий и логистики. Сарвар Бабаходжаев также рассказал о планах развития университета.

В свою очередь, делегация США предоставила информацию о деятельности American Councils for International Education и образовательных проектах, реализуемых по всему миру.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя организациями в подготовке высококвалифицированных специалистов, профессоров и повышения квалификации сотрудников университета.

Источник: пресс-релиз компании