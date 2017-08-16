IUT и American Councils for International Education обсудили вопросы подготовки кадров
16 августа 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
Делегация American Councils for International Education посетила Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) для обсуждения вопросов сотрудничества.
В состав делегации вошли исполняющий вице-президент American Councils for International Education доктор Давид Паттон и вице-президент Майкл Куртис.
Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев поприветствовал гостей и рассказал о деятельности одного из самых молодых вузов Узбекистана по подготовке специалистов в сфере информационных технологий и логистики. Сарвар Бабаходжаев также рассказал о планах развития университета.
В свою очередь, делегация США предоставила информацию о деятельности American Councils for International Education и образовательных проектах, реализуемых по всему миру.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя организациями в подготовке высококвалифицированных специалистов, профессоров и повышения квалификации сотрудников университета.
Источник: пресс-релиз компании