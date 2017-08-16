UZMOBILE представил в ТПКИТ социальные проекты для учащихся: «Smart Education», «Educard», «Muloqot.tv» и «Gap»

16 августа в Ташкентском профессиональном колледже информационных технологий (ТПКИТ) состоялась презентация социальных IT-проектов в рамках создания системы контроля полного цикла подготовки учащегося.

Организатором презентации выступил филиал UZMOBILE АК «Узбектелеком», который является разработчиком данных социальных проектов при содействии Центра среднего, специального профессионального образования (ЦССПО) и Агентства по науке и технологиям Республики Узбекистан.

Сотрудниками компании и учащимися Ташкентского профессионального колледжа информационных технологий были представлены принципиально новые проекты, целью которых является построение социального лифта для интеграции непрерывного образования с современными потребностями рынка труда.

«Smart Education» — интернет-портал, объединяющий возможности электронного документооборота в сфере образования с инструментами социального взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.

«EduCard» — единая безналичная платежная система для учащихся образовательных учреждений РУз. В рамках проекта предусматривается разработка единой идентификационной карты учащегося, совмещающей в себе образовательную карту и функционал полноценной банковской карты.

«GAP» — национальный мессенджер, предназначенный для обмена текстовыми сообщениями, а также медиафайлами различных форматов.

«Muloqot.tv» – молодежная интерактивная платформа, предназначенная для проведения различных конкурсов в формате видео-презентации.

Благодаря реализации данных проектов станет возможным:

создание единого информационного поля для всех участников образовательного процесса;

внедрение единой ID карты учащегося, которая совмещает функционал образовательной карты и полноценной банковской карты;

построение портфолио учащихся для проведения широкомасштабного мониторинга различной направленности;

создание механизмов мотивации и стимулирования преподавателей и учащихся, а также создание системы контроля полного цикла подготовки учащегося.

Во время презентации были наглядно продемонстрированы возможности новых проектов для учащихся: «Smart Education», «Educard», «Muloqot.tv» и «Gap».

Также было отмечено активное содействие Агентства по науке и технологиям республики Узбекистан:

в разработке процесса интеграции научного потенциала республики с потребностями работодателей и требованиями рыночной экономики и поддержка проектов с научной точки зрения

в создании и освоении на практике реальных механизмов интеграции образовательной системы страны с наукой и производством, для подготовки будущих кадров для научной и промышленной отрасли

поддержке интеллектуального потенциала молодого поколения