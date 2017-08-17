Cостоялся медиабрифинг, посвященный теме «Качество связи: вчера и сегодня»

16 августа в прямом эфире Международного пресс-клуба состоялся медиабрифинг, посвященный теме «Качество связи: вчера и сегодня». В рамках мероприятия озвучены ключевые проблемы и пути их решения.

По инициативе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций в рамках прямого эфира Международного пресс-клуба состоялся открытый диалог представителей отрасли телекоммуникаций с Министерством здравоохранения и общественностью на тему безопасности и качества связи.

В фокусе дискуссии – санитарные нормы, ограничивающие плотность потока сигнала базовых станций, а также вводимые со стороны Министерства здравоохранения и СЭС запреты на установку базовых станций на крышах учебных заведений.

На сегодня во всем мире наблюдается активная тенденция роста количества пользователей мобильной связи. Этот тренд отслеживается и в Узбекистане. Так, если в 2014 году количество абонентов мобильной связи не достигало 20 млн человек, то в этом году их число превышает 21,5 млн. Положительная динамика наблюдается и в количестве пользователей мобильным Интернетом: свыше 10,2 млн – в 2015 году, а в 2017 году эта цифра достигла 15 млн.

Из года в год количество установленных базовых станций мобильных операторов растет. В 2016 году в нашей стране функционировало 16,2 тысяч базовых станций, на сегодняшний день по всей стране установлено 18 690 базовых станций. Всего в мире установлено более 10 миллионов базовых станций мобильной связи. Они распространяют мобильную связь на свыше пяти миллиардов абонентов.

Согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, обнародованных в 2006 и 2011 годах, не зафиксировано ни одного прецедента нанесения вреда здоровью человека базовыми станциями мобильных операторов.

Однако, в Узбекистане действует самый низкий порог ограничения плотности потока мобильной связи. Базовые станции мобильных операторов согласно нормам, установленным в Республике Узбекистан, могут передавать сигнал с плотностью потока не выше 2,5 mkW/см²

Ограничения, по словам представителей Мининфоком, значительно сдерживают развитие отрасли телекоммуникаций, а также негативно сказываются на качестве и стоимости мобильной связи, от чего, в результате, страдают потребители.

Последствия этих ограничений таковы.

Чем выше расположены базовые станции, тем сильнее автоматически становится мощность излучения мобильного телефона, который вынужден искать сотовый сигнал низкой плотности потока.

Следовательно, чем ниже базовая станция, и чем она доступнее для мобильного телефона, тем меньше будет воздействие на гаджет и, соответственно, мощность его излучения и тем больше у мобильных операторов возможностей передавать сигнал качественнее и равномернее.

Для сравнения, в Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане (то есть практически на всем пространстве СНГ) норма плотности потока составляет 10 mkW/см². В странах Европейского Союза этот норматив составляет 100 mkW/см², а в Израиле показатель доходит до 400 единиц.

Все эти страны изменили норматив более 10 лет назад, с учетом прихода оборудования нового поколения, надежно защищающего пользователей мобильной связи от потока, сохраняя при этом равномерность и качество подачи сигнала.

Подробно участники дискуссии остановились и на вопросах установки базовых станций мобильными операторами. Абсолютно каждому известно, что базовые станции операторы могут устанавливать только на крышах, на определенном удалении от мест, где ходят, ездят, живут люди. И «включать» станции приходится на минимальный уровень плотности потока связи. Сигнал просто физически сложно доходит до смартфона, либо другого гаджета абонента.

Однако, сегодня к имеющимся ограничениям плюсуется запрет на установку базовых станций в учебных заведениях. Участились жалобы в виртуальные приемные по поводу их наличия на крышах жилых домов.

В ходе прямого эфира с медиа-брифинга представители всех телеком-компаний и Мининфоком единогласно предложили пересмотреть норматив и дать возможность операторам устанавливать базовые станции в актуальных для установки локациях.

Как отметили руководители и топ-менеджеры Beeline, Ucell, UMS и Uzmobile действующее ограничение существенно влияет на конечную стоимость мобильной связи для потребителей. Нормы СЭС ограничивают и искусственно «удорожают» строительство базовых станций операторов, которые, в свою очередь, вынуждены закупать больше дорогостоящего оборудования и металлоконструкций для ротации столь низкой плотности потока.

Как отмечалось сторонами, эта тема обсуждается не впервые, однако, конкретных мер на сегодняшний день не предпринято.

Кроме министерств и сотовых операторов, к мнению о том, что норматив СанПин по строительству базовых станций сдерживает развитие телеком-отрасли присоединились и компании-поставщики оборудования.

В частности, представителями Huawei и ZTE было отмечено, что мобильные операторы Узбекистана сегодня действительно располагают мощнейшими техническими ресурсами, которые позволили бы вывести качество связи на новый уровень. Однако, все сотовые компании вынуждены сдерживать естественное развитие и свои возможности, соблюдая действующие правила.

Следует отметить, что в большинстве стран Азии норматив пересмотрен десятки лет назад, и показатели качества связи сравнительно выше.

Как известно, в рамках Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в Узбекистане реализуется Государственная программа “Год диалога с народом и интересов человека”. В рамках этой Госпрограммы только в 2017 году по всей стране планируется установить 1843 базовые станции мобильных операторов, что позволит значительно увеличить покрытие мобильной связью регионов республики и повсеместно улучшить качество мобильной связи.

По итогам медиа-брифинга представители Министерств и компаний ответили на вопросы журналистов.

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