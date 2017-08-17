ГУП «UNICON.UZ» совместно с ведущими корейскими компаниями «Bridgesoft» и «SRPOST» подписали меморандум о сотрудничестве

По результатам проведенного второго узбекско-корейского международного форума по стимулированию открытых программных продуктов в период с 14 по 15 августа 2017 года, достигнута договоренность о подписании с ведущими корейскими компаниями такими, как «Bridgesoft» и «SRPOST» меморандума о взаимопонимании с отраслевыми предприятиями Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в области совместной разработки информационных систем электронного правительства

16 августа делегация из Республики Корея в составе Ким Нам Сок – консультант по ИКТ, (2013- 2017гг. заместитель министра Мининфоком), Ким Нам Гью – Генерального директора южнокорейской компании «Bridgesoft inc», Чо Чул Су — консультант Центра развития системы «Электронное правительство» посетила ГУП «UNICON.UZ» с дружественным визитом.

Директор ГУП«UNICON.UZ» Х.Хасанов поприветствовал делегацию и вкратце ознакомил с внедряемой на территории Республики Узбекистан аппарате Президента Республики Узбекистан, Исполнительном аппарате Кабинета Министров Республики Узбекистан, министерствах, ведомствах, органах государственной власти на местах и иных организациях государственной системой «IJRO.GOV.UZ» проводя параллели с действующей в Корее аналогичной государственной системой «On-Nara».

В свою очередь, Ким Нам Гью – Генерального директора южнокорейской компании «Bridgesoft inc» вкратце рассказал о компании, намерениях о сотрудничестве.

В завершении официального и дружественного визита сторонами был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в укреплении взаимного сотрудничества в области развития технологий открытого программного обеспечения. Представители Республики Кореи, в свою очередь, готовность содействия в развитии рынка обеспечения программных продуктов.

В рамках подписанного меморандума корейская сторона планирует предоставить грантовые средства в размере 200 тыс. долл. США для совместного развития разрабатываемой со стороны ГУП «UNICON.UZ» системы «IJRO.GOV.UZ». Грантовые средства планируется предоставить в качестве людских ресурсов (корейских разработчиков). Также в рамках меморандума в 2018 году планируется реализация совместного исследования по разработке информационной системы анализа больших данных в Узбекистане. Источником финансирования будет Корейское агентство по развитию национальных информационных технологий (NIPA).

Таким образом, осуществляется расширение международного сотрудничества в области совместной разработки информационных систем электронного правительства

Для справки:

The Bridgesoft, Inc. (TBS) была основана в 2014 году и ориентирована на ИТ-консалтинг для иностранного электронного правительства, консалтинг по обеспечению качества SW для корпораций, а также разработку и продажу решений на основе электронного документа для повышения производительности бизнеса. В сферу деятельности входит: консультирование по электронному управлению и пакетное решение портала, системы электронного управления, архива, обмена общественной информацией; консультации по обеспечению качества SW. Также Bridgesoft является основным разработчиком корейской государственной системы «ON NARA». (TBS) была основана в 2014 году и ориентирована на ИТ-консалтинг для иностранного электронного правительства, консалтинг по обеспечению качества SW для корпораций, а также разработку и продажу решений на основе электронного документа для повышения производительности бизнеса. В сферу деятельности входит: консультирование по электронному управлению и пакетное решение портала, системы электронного управления, архива, обмена общественной информацией; консультации по обеспечению качества SW. Также Bridgesoft является основным разработчиком корейской государственной системы «ON NARA». SRPOST, начиная с 2007 года, как новаторский разработчик C/S (Customer Administration Services) из Южной Кореи, SRPOST использует свои информационные технологии. Известный представитель для инноваций в бизнес-приложении на основе рабочего процесса, Public CRM, Big data & Visualization, AI и других высокотехнологичных областях в Корее. «IJRO.GOV.UZ» — Единая межведомственная электронная система контроля исполнительской дисциплины — разработана для централизации и автоматизации процедур сбора и обработки данных, поступающих из внутренних систем электронного документооборота государственных органов для осуществления оперативного мониторинга и контроля хода исполнения, а также повышения прозрачности и способствованию повышению уровня ответственности руководителей госорганов.

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