Молодёжь Узбекистана примет участие в проекте Global IT Challenge

В Университете Инха в г. Ташкенте (IUT) 16-17 августа 2017 года состоялся отборочный раунд международного проекта Global IT Challenge по компьютерной грамотности среди молодёжи со специальными нуждами.

Отборочный раунд проекта был проведён Ташкентским городским советом Союза молодёжи Узбекистана, компанией LG Electronics и Университетом Инха в г. Ташкенте.

В отборочном раунде приняли участие 18 молодых людей со специальными нуждами в возрасте от 13 до 19 лет. По итогам отбора четыре человека получили право принять участие в финальной части проекта Global IT Challenge, которое пройдёт в конце сентября во Вьетнаме.

Темур Ходжаев, Абдулазиз Салимов, Мирали Гиёсов и Мавлюда Кучкаралиева будут готовиться к финальной части проекта Global IT Challenge.

До начало международного проекта участники Узбекистана пройдут бесплатное обучение в Университете Инха в г. Ташкенте по визуальному программированию Scratch и офисным программам.

Ассистент профессора Университета Инха в г. Ташкенте Джахонгир Раимбеков будет готовить участников к конкурсу во Вьетнаме.

Источник: пресс-релиз