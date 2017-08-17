Введение в блокчейн и токены

В Центре развития системы «Электронное правительство» прошел семинар-тренинг на тему «Блокчейн и токены».

Bekhzod Abdurazzakov, окончивший Университет мировой экономики и дипломатии (Узбекистан), Университет Уорвик (Великобритания), Гарвардскую школу права (США) и Университет Торонто (Канада) провел семинар-тренинг на тему «Введение в блокчейн и токены».

Спикер Бехзод Абдураззаков подробно рассказал о блокчейн и технологиях его использования. Участникам семинара также была продемонстрирована технология Хеш-функции (математическое преобразование информации в короткую строку).

Во время семинара активно обсуждались вопросы о безопасности транзакций и хранения информации.

Слушатели получили ценную информацию о блокчейне, майнинге, криптовалютах и Хеш-функциях.

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