Huawei стала претендентом магического квадранта Gartner в категории «Межсетевые экраны для корпоративного рынка»

Компания Huawei, ведущий мировой поставщик информационно-коммуникационных решений (ИКТ), включена в группу претендентов магического квадранта Gartner 2017 в категории «Межсетевые экраны для корпоративного рынка».

В отчете Gartner поставщики решений оцениваются по двум критериям: полноте видения и способности реализации. Huawei была названа претендентом благодаря сильным позициям на рынке сетевых экранов, а также новаторской многомерной системе защиты, состоящей из высокопроизводительных аппаратных межсетевых экранов нового поколения NGFW (Next-Generation Firewall), облачных виртуальных межсетевых экранов и облачных изолированных тестовых сред («песочниц»). Межсетевые экраны нового поколения Huawei выбирают предприятия всего мира, чтобы обеспечить сетевую безопасность.

«Перевод Huawei в претенденты – свидетельство признания заслуг компании в разработке межсетевых экранов нового поколения, работающих на базе учета по принципу ACTUAL (Application, Content, Time, User, Attack, Location; Приложение, Контент, Время, Пользователь, Атака и Местоположение). По мере того как облачные вычисления получают все большее развитие, атаки на корпоративные инфраструктуры становятся все чаще и разнообразнее. Современным предприятиям необходимы продвинутые решения для обеспечения безопасности, а также управления и планирования «по требованию», а это предполагает использование искусственного интеллекта и машинного обучения. Huawei работает над созданием сервис-ориентированной, интеллектуальной и автоматизированной системы сетевой безопасности, развивая и совершенствуя свои решения», – говорит Кевин Ху (Kevin Hu), президент Huawei Switch & Enterprise Gateway Product Line.

Согласно отчету Gartner, многие предприятия ждут, что поставщики межсетевых экранов предоставят облачные решения для обнаружения вредоносного ПО, помогающие им в выявлении серьезных угроз в качестве бюджетной альтернативы локально установленным «песочницам». Интеграция облачных сервисов в «песочнице» позволяет межсетевым экранам Huawei проверять миллионы файлов ежедневно и выявлять уязвимости нулевого дня на 30 часов раньше, чем в среднем по отрасли. Клиенты предприятия могут быстро получить последнюю аналитику по угрозам безопасности по всему миру, а также онлайн поддержку систем безопасности для более тщательной проверки подозрительного трафика, чтобы организовать активную защиту от предполагаемых и неизвестных угроз.

Huawei демонстрирует стабильный рост доли рынка в сфере поставок межсетевых экранов для корпоративных рынков и обеспечения информационной безопасности. Согласно отчету Gartner за 2016 год, выручка Huawei от продажи межсетевых экранов в период с 2015 по 2016 год росла активнее, чем у любого из ее конкурентов в этом сегменте рынка. Сейчас межсетевые экраны нового поколения от компании Huawei используют свыше 100 тыс. предприятий в 70 с лишним странах, что открывает их клиентам доступ к интеллектуальным системам обнаружения угроз и обеспечения защиты для цифровой трансформации.

Магический квадрант Gartner Компания Gartner не рекламирует продукты, услуги или поставщиков, упомянутых в своих исследованиях, и не дает пользователям рекомендаций выбирать только поставщиков с самым высоким рейтингом. Публикации Gartner отражают мнение ее аналитиков, поэтому содержащиеся в них сведения не должны восприниматься как констатация факта. Gartner отказывается от всех явных или подразумеваемых гарантий в отношении данного исследования, включая гарантию товарного качества и пригодности для использования по назначению.

Источник: пресс-релиз компании