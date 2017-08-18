НАК «Узбекистон хаво йуллари» отмечает профессиональный праздник презентацией нового тренажёра

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» в преддверии Дня Воздушного флота и 26-й годовщины независимости Республики Узбекистан начала эксплуатацию нового тренажера — Full-flight-симулятора (FFS) воздушного судна Boeing 767.

Специально для СМИ был организован пресс-тур в тренажерный центр авиакомпании.

FFS Boeing 767 – это новейшая разработка канадской компании «Canadian Aviation Electronics» (САЕ), оснащенная самым современным компьютерным обеспечением, системами визуализации и подвижности. На новом тренажере можно отработать особые случаи полета, как в воздухе, так и на земле. Система визуализации, разработанная в соответствии с международными промышленными стандартами для обеспечения высококачественного формирования изображений, позволяет вычислять сложные и эффективные визуальные сцены в нестандартных ситуациях, а заложенная в компьютерной системе симулятора база данных аэропортов — совершать полеты в любую точку земного шара.

Новый тренажер – в точности кабина авиалайнера Boeing 767, установленная на подвижной платформе с шестью степенями свободы. Масса тренажера составляет около 13 тонн. Он был поставлен компанией САЕ в апреле текущего года. Монтажные и установочные работы, наладку программного обеспечения и регулировку тренажерного оборудования выполнили специалисты компании-производителя. После проведения пилотами-инструкторами НАК тестовых испытаний и приемки тренажера, Госавианадзором РУз проведена его сертификация и на основании результатов квалификационной оценки выдан сертификат на эксплуатацию нового симулятора.

Для обеспечения технической поддержки нового тренажера канадскими специалистами в Учебно-тренировочном центре НАК подготовлены 11 специалистов-инженеров авиакомпании, которые получили допуски на самостоятельное обслуживание авиатренажера.

Техническая оснащенность Тренажерного комплекса НАК на сегодняшний день позволяет Национальной авиакомпании осуществлять тренажерную подготовку не только собственного летного состава, но и предлагать услуги по обучению и переподготовке пилотов иностранным авиакомпаниям.

В настоящее время в Тренажерном центре НАК функционируют современные процедурные тренажеры, Full-flight-симуляторы Ил-114-100 и А320, позволяющие летному составу тренироваться в условиях, максимально приближенным к реальным. А с вводом в эксплуатацию FFS Boeing 767 в Узбекистане создана необходимая база для подготовки и переподготовки пилотов на ВС Boeing 767 без привлечения зарубежных учебных центров.

Национальная авиакомпания уже начала работу по подготовке пилотов непосредственно в Узбекистане, в Учебно-тренировочном центре НАК, который располагает не только современными авиационными тренажерами, но и инструкторско-преподавательским составом, способным обеспечить теоретическую и практическую подготовку в соответствии с международными стандартами.

Руководство страны уделяет особое внимание совершенствованию наземной инфраструктуры гражданской авиации. Современные пассажирские терминалы с высокой пропускной способностью, реконструированные взлетно-посадочные полосы, модернизированные радионавигационные средства и светотехнические системы, отвечающие международным стандартам, дают возможность воздушным гаваням республики принимать все типы воздушных судов и работать даже при очень сложных погодных условиях.

Сегодня реконструированы и модернизированы все 11 аэропортов республики, и они имеют статус «международных». В столичном аэропорту построен аэровокзал местных авиалиний «Ташкент-3», функционирует новый Business Loungе «Uzbekistan airways» с повышенным уровнем комфортности, построены новые терминалы и в других воздушных гаванях республики. В международных аэропортах «Ташкент» имени Ислама Каримова и «Самарканд» после капитального ремонта запущены в эксплуатацию новые взлетно-посадочных полосы с модернизированным светосигнальным оборудованием.

Планы гражданской авиации Узбекистана, крупнейшие по масштабам в СНГ, демонстрируют ее прогресс и динамичное стремление вперед. Реализуется проект «Строительство современного аэропортового комплекса гражданской авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный». Подписан контракт с корпорацией «Боинг» на поставку еще четырех самолетов Boeing 787 Dreamliner. Ведется активная работа по участию НАК в отдельных программах IATA, ICAO и др.

И это только часть проектов, способных в ближайшей перспективе вывести гражданскую авиацию Узбекистана на качественно новый уровень и укрепить позиции Национального авиаперевозчика страны на международном рынке авиауслуг, обеспечивая его статус и имидж на мировой арене авиаперевозок, сообщает информационная служба НАК.

Источник Фото: Бахтиёр Насимов