Новый механизм налогообложения

С 2018 года в Узбекистане начнется внедрение системы автоматизированного контроля за поступлением наличной выручки, которая будет действовать посредством применения контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу налоговым органам данных о расчетах в режиме онлайн.

В соответствии с Указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей» от 18 июля 2017 года в первую очередь новая система заработает в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. В последующем контрольно-кассовые машины будут использоваться на всей территории страны. Это позволит не только повысить прозрачность при сборе налогов и других обязательных платежей, но и обеспечить в полном объеме учет наличной выручки от реализации товаров и услуг, исключить ситуации сокрытия доходов.

По данным Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, за годы независимости в нашей стране была сформирована фискальная система, обеспечивающая последовательное снижение налогового бремени и формирование благоприятного климата для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, привлечения иностранных инвестиций.

В настоящее время осуществляется последовательная работа по совершенствованию налогового администрирования, в том числе в области сбора налогов и других обязательных платежей, повышения правовой культуры налогоплательщиков. Одним из ключевых направлений этих преобразований стало внедрение инновационных ИКТ в фискальную систему страны.

С этой целью налоговыми органами осуществляется разработка сразу двух новых автоматизированных систем и целого ряда интерактивных услуг. Так, с 1 января 2018 года начнется внедрение системы автоматизированного контроля за поступлением наличной выручки и специализированной автоматизированной системы по анализу рисков совершения налоговых правонарушений.

Внедряемые контрольно-кассовые машины станут частью системы учета товарооборота в стране, построенной на использовании современных ИКТ. В дальнейшем все интегрируемые технологии будут объединены в единую систему, позволяющую видеть путь товара от производителя до конечного покупателя или от таможенного пункта при импорте продукции до потребителя, который таким образом будет еще больше защищен от покупки некачественного, контрабандного или контрафактного товара, а также получит более легкие рычаги его замены или возврата денег при несоответствии качеству или заявленным характеристикам. На всех приборах будет установлена эффективная защита. Постепенное искоренение неучтенных продаж позволит решить проблемы как с полнотой уплаты налогов, так и со своевременной сдачей наличных денег в банк. Контролировать предприятия торговли и сервиса можно будет в онлайн-режиме.

Источник