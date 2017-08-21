Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Умаров Олимжон, рассказал о дополнительном стимуле для участников выставки в рамках ICTWEEK Uzbekistan 2017

1. Чем будет отличаться ICTWEEK Uzbekistan 2017 от предыдущих?

Как Вы знаете, Неделя ИКТ является важнейшим ежегодным мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий Узбекистана и объединяет в себе целый ряд специализированных мероприятий.

Внедрение инноваций в жизнь общества, а также поддержка процессов, обеспечивающих благополучия населения, малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением каждого государства.

Неделя ИКТ будет проходить с 18-22 сентября 2017 года и организационный комитет ICTWEEK-2017, следуя определенным критериям, поставил перед собой четкие задачи по изменению формата проведения Недели. Основной целью выставки является привлечение малого и среднего инновационного бизнеса, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок. Для участников выставки будут предоставлены преференции по заключению договоров.

Также с этого года планируется ознакомление населения страны с высокотехнологичными новинками не только отечественной, но и мировой ИТ-индустрии.

Одним из нововведений этого года является услуга онлайн бронирования стенда для участия на выставке. В соответствующем разделе сайта www.ictweek.uz доступна схема расположения стендов, где с помощью интерактивной карты можно выбрать понравившееся месторасположение и забронировать выставочное место. Новинкой данной выставки можно считать ее формат. Он стал не обычным, а более инновационным. Появится и место для культурно-развлекательных событий: Cyber Games, Стартап проекты, RoboKidz, Демозона, 3D-залы, а также состоятся интерактивные игры и др.

Система регистрации также имеет изменения. Она становится автоматизированной, время и место можно зарезервировать в электронном формате.

2. С чем связано изменение места проведения выставки? В чем заключается преимущество выставочных площадей «Узэкспоцентра»?

В этом году все мероприятия, организуемые в рамках Недели ICTWEEK UZBEKISTAN-2017, пройдут в одном месте. Таким образом, участники получат возможность не только быть в курсе одной сессии, но и также охватить другие мероприятия, тем самым извлечь из каждой сессии максимальную пользу.

Кроме того, выбор проведения такого рода был сделан еще и из того, что площади НВК «Узэкспоцентр» идеально подходят для размещения оборудования, удобная инфраструктура, кроме того, сервисное обслуживание позволят реализовать проект на самом высоком уровне.

3. На просторах интернета обсуждается Постановление КМ от 5 июля которое предусматривает дополнительный стимул для участников выставки. Согласно третьему пункту этого Постановления, органы государственного и хозяйственного управления, органы исполнительной власти, в порядке исключения, получат возможность заключать прямые договора с отечественными компаниями в сфере ИКТ. Будут ли иметь такую возможность и иностранные компании?

На днях Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций утверждено Положение о порядке регистрации и ведения реестра договоров, заключенных в рамках выставки недели информационно-коммуникационных технологий «ICTWEEK UZBEKISTAN».

Согласно данному Положению такую возможность будут иметь только хозяйствующие субъекты Республики Узбекистан в сфере информационно-коммуникационных технологий. Данное новшество введено для поддержки отечественных разработчиков.

Также необходимо отметить, что прямые договора могут заключать только участники Выставки Недели ИКТ. На участников Саммита, Форума или других мероприятий, проводимых в рамках Недели ИКТ, данное исключение не распространяется.

4. Верно ли, что преимуществом заключения прямых договоров смогут воспользоваться только разработчики информационных ресурсов и программных продуктов?

Согласно вышеуказанному постановлению Кабинета Министров договор можно заключать на приобретение, разработку и оказание услуг по созданию информационных систем, ресурсов, баз данных и других программных продуктов. В Положении четко расписано, что понимается под приобретением, разработкой и оказанием услуг по созданию информационных систем, ресурсов, баз данных и других программных продуктов.

5. Если да, то получается, что компании, занимающиеся поставкой оборудования, не попадают под льготные условия?

Да, заключать договор на поставку оборудования нельзя.

6. Как насчет компаний, оказывающих услуги госорганам в сфере ИТ, например, консалтинг, аутсорсинг, облачные технологии. Смогут ли они воспользоваться данным преимуществом?

Перечень работ и услуг, на которые можно будет заключить договор, четко прописан в Положении.

7. Прямые договора заключаются с отечественными ИТ-компаниями на продукты местного производства или на иностранные продукты в том числе?

Прямые договора можно заключать как на продукты местного производства, так и на продукты зарубежного производства.

8. Возможно ли будет заключать валютные контракты?

Так как обе стороны договора будут хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан, в заключении валютного контракта просто не будет необходимости.

9. Будет ли официальный документ, который определяет порядок регистрации и ведения реестра договоров?

Конечно, на сегодняшний день Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций утверждено соответствующее Положение, с которым все желающие могут ознакомиться на сайте «www.ictweek.uz».

10. В Постановлении говорится, что АО «НВК «Узэкспоцентр»» предоставит льготные расценки для выставочных площадей. Вызвано ли это ценовой политикой и могут ли участники выставки воспользоваться данной льготой?

Ценовая политика здесь совершенно не причем. Льготные условия на выставочные площади имелись и раньше. Однако данное постановление оказывает неоценимую помощь тем участникам, которые на рынке ИТ –индустрии являются новичками. Им, конечно же, труднее прорваться на такие мероприятия, и вот здесь – этот документ приходит им на выручку. Всем участникам выставки, предоставляются льготные условия по приобретению выставочной площади.

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