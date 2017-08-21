Портал летописи независимого Узбекистана Mustaqillik.uz

В преддверии главного праздника Узбекистана Дня независимости хотим напомнить пользователям о самом патриотичном ресурсе Центра UZINFOCOM — Портале летописи независимого Узбекистана Mustaqillik.uz.

На Портале Mustaqullik.uz собрана информация о самых значимых для страны событиях и достижениях народа. Также, здесь собрана информация о знаменитых личностях Узбекистана и о значимых зданиях и сооружениях.

С важными событиями истории Узбекистана можно ознакомиться в хронологическом порядке с 1991 по 2017 год — информация представлена в виде инфографика. Помимо прочего, на Портале собрано множество видео и фотоматериалов, а сам сайт сопровождается патриотичной музыкой и записью голоса Первого Президента Республики Узбекистан с объявлением Узбекистана независимой страной.

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