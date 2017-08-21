Программа «Стартап-инициативы» поможет 40 командам пройти путь от идеи до бизнеса

21 августа, стартовала трехмесячная Программа поддержки молодежных стартап-инициатив. По результатам конкурсного отбора, во втором цикле Программы «Стартап-инициативы» принимают участие 40 стартап-проектов со всего Узбекистана.

В этом году стартап-проекты представлены со всех регионов страны, и что важно, охватили новые сферы, включая сельское хозяйство, логистику, финансы, образование. Помимо проектов, направленных на разработку программных приложений, представлены команды, создающие инженерно-технические решения. Среди участников и разработчики 3D принтера, системы для «умной парковки», конструктора для детей и даже уникального гидрофобного материала из наночастиц.

Началом программы стал интенсивный пятидневный семинар, где участники изучат основы запуска стартапа по методологии «Lean Startup» («бережливый стартап»). В этом году ребята, не прошедшие в финал программы, смогли также стать слушателями семинара благодаря организации видеотрансляции семинара через видеоконфренцсвязь в 20 вузах Узбекистана.

После образовательной части молодые стартаперы перейдут к практической реализации своего проекта – составят «дорожную карту» развития проекта, создадут прототип и начнут проводить тестовые продажи.

Направлять и консультировать проекты в ходе программы будут трекеры (т.е. опытные наставники, отслеживающие развитие команды и консультирующие по вопросам достижения поставленных целей). На каждом этапе программы для участников будут организованы адресные мастер-классы по вопросам маркетинга, налогообложения, юридическим аспектам ведения бизнеса.

Исходя из опыта проведения первого цикла, акцент в этом году будет сделан на оказание технической поддержки участникам. Для этого в качестве тренеров и трекеров привлечены предприниматели-лидеры рынка, с большим опытом в реализации стартапов. В команде экспертов – основатели Paynet, MyTaxi, Robokidz, директор акселерационной программы Startup Factoryи другие компетентные специалисты.

По результатам трехмесячной программы команды-выпускники презентуют свои проекты на «Demo Day» (день демонстрации) и Республиканской ярмарке инновационных идей, технологий и проектов, чтобы привлечь заинтересованные организации и инвесторов для дальнейшего развития своих бизнес проектов.

Обеспечивая связь между образовательным и частным секторами, программа помогает молодым людям получить поддержку от предпринимателей и перенять их успешный опыт создания бизнеса. В свою очередь, молодежь делится инновационными идеями и разработками, которые могут стать новым направлением в деятельности предпринимателей.

Инициатива реализуется совместным проектом Торгово-промышленной палаты Узбекистан и Программы развития ООН «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» в сотрудничестве с Агентством по науке и технологиям и компании «Sasol».

Проект «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» является совместной инициативой ТПП и ПРООН и направлен на улучшение условий для ведения бизнеса путем внедрения онлайн услуг, совершенствования нормативно-правовой базы, а также развития и продвижения инклюзивных бизнес-моделей.