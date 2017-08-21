УзРТСБ внедрила новую услугу «SMS-информирование»

АО «УзРТСБ» запустило новую услугу «SMS-информирование» для участников электронных торгов.

Данная услуга предоставляет клиентам информацию о поступлении денежных средств на счет в Расчетно-клиринговой палате, результаты размещения на портале биржи объявлений и заявок, а также итоги проведенных электронных торгов.

Информация в форме SMS оповещений предоставляет такие удобства как оперативность, простота и доступность для каждого пользователя. Другим преимуществом нового сервиса является приемлемая стоимость услуги. Ежемесячная абонентская плата за услугу составляет 5% от минимального размера заработной платы.

Подключиться к «СМС-информированию» можно через персональный кабинет участника электронных торгов.

В ближайшем будущем спектр услуг предоставляемых через «SMS -информирование» будет расширен за счет новых функций и внедрения опций по всем торговым платформам биржи.

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