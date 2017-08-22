Группа студентов IUT прошла обучение в летней школе Университета Инха в Республике Корея

Группа студентов Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) с 17 июля по 4 августа 2017 года приняли участие в летней школе Университета Инха в Республике Корея.

Ибрат Абидов, Нигматжон Анваров, Тулкинжон Исаков, Малика Жураева, Джамолиддинхужа Одилхуджаев, Достонхон Озодхуджаев, Илхом Рахимов, Абдул Жамол Салим, Ирода Улмасбаева и Дархонбек Маматалиев получили возможность принять участие в летней школе в Республике Корея бесплатно.

Отметим, что 9 из 10 участников летней школы были выбраны по результатам внутренних конкурсов, которые прошли в феврале-апреле 2017 года. Дархонбек Маматалиев получил шанс принять участие в летней школе Университета Инха за свой вклад в реализации ряда проектов IUT, включая курсов CodeCraft. Дополнительно пять студентов IUT приняли участие в летней школе.

Кроме студентов из Узбекистана в летней школе Университета Инха в Республике Корея приняли участие молодые люди из Индонезии, Великобритании, Малайзии, Франции, Германии, Китая, Италии, России, Казахстана и т.д.

Ирода Улмасбаева отметила: «Благодаря тому, что в данной программе участвовали студенты из более чем 16 стран, мы ознакомились не только с культурой самой Кореи, но также и с культурами таких стран как Китай, Индонезия, Малайзия, Франция, Германия и другие».

«Более того, подружившись с ними мы узнали более тонкие подробности их традиций и обычай. В конце программы мы обменялись сувенирами и контактами и до сих пор поддерживаем связь», — отметила она.

В ходе визита студенты IUT ознакомились кампусом Университета Инха в Республике Корея и созданными условиями для студентов.

В ходе летней школы студенты из Узбекистана приняли участие в таких курсах как «Корейский язык», «Политика и международные отношения Восточной Азии», «Корея и ее культура», «Экономика и бизнес в Корее», «Новые технологии будущего», и т.д.

Достонхон Озодхуджаев прокомментировал: «В ходе программы летней школы Инха в Южной Корее, нам была предоставлена возможность не только ознакомиться с культурой и традициями Кореи, но и изучить для себя что-то новое в сфере информационных технологий, которая является нашей основной сферой».

«Так в течении 3 недель мы посещали курс, который назывался Modern Technologies for the Future. В рамках этого курса мы узнали много нового из мира информационных технологий, ознакомились с инновациями в самых различных сферах нашей жизни и получили бесценный опыт, который обязательно пригодится для нас в будущем», — сказал он.

«В ходе этого курса мы не только слушали лекции, но также посещали различные лаборатории, где нам показывали реальные разработки инженеров университета Инха в Южной Корее», — отметил Озодхуджаев.

«Кроме того, мы также посещали курсы корейского языка и за время летней школы мы постигли ее основы. Научились читать и писать на корейском. Мне очень понравилось быть участником летней школы Инха, потому что в ходе неё я узнал много нового для себя», — добавил студент IUT.

Также представители Узбекистана посетили несколько лабораторий, включая лаборатории 3D принтинга и обработки воды, и ознакомились их работой.

«Мне очень понравились лаборатории куда мы ходили. Там нам показали несколько 3-Д принтеров и то, как они работают. Как из простых полимеров получаются произведение искусства. Удивил тот факт, для 3-Д принтинга почти ничего не нужно — необходимо просто скачать макет с интернета и нажать на кнопку «Печать». Мне бы тоже хотелось иметь дома такой 3-Д принтер», — отметил Джамолиддинхужа Одилхуджаев.

Также студенты получили возможность ознакомится с культурой и достопримечательностями Республики Корея. Делегация Узбекистана посетили остров Канхвадо, парк аттракционов Everland в Сеульском пригороде Йонъин, Lotte World Tower, Парк истории и культуры Тондэмун, Центральный парк Инчхон, и т.д. Они также прокатились на круизном корабле Hyundai по каналу Ара.

Студенты IUT посетили Нанта-шоу. Шоу Нанта – комедийное музыкально-кулинарное, бессловесное, включающее традиционные корейские ритмы Самульнори, представление. Нанта-шоу является одним из популярных шоу среди туристов.

Малика Жураева отметила: «Летняя школа позволила нам получить большой опыт. Кроме уроков, Университет Инха в Республике Корея организовал интересные туры в исторические места страны. Мне понравился визит в пещеру Кванмён, которая является лучшим тематическим парком Южной Кореи. Пещера Кванмён показывает культурное наследие Южной Кореи. В пещере установлен монумент дракона «Лорд пещеры». Данный памятник является самым большим в Южной Кореи (длина — 41 метров и весь – 800 кг).»

Источник: пресс-релиз