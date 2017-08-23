На коллегии обсуждены вопросы хода реализации актуальных задач, поставленных Президентом Республики Узбекистан
23 августа 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
22 августа состоялось расширенное заседание Коллегии Мининфокома, посвящённое обсуждению реализации приоритетных задач по развитию сферы ИКТ на 2017 год, поставленных Президентом Республики Узбекистан. Участие в заседании территориальных органов министерства, а также региональных предприятий сферы обеспечивалось посредством видеоконференцсвязи.
В соответствии с повесткой дня Коллегия рассмотрела 5 актуальных вопросов.
Первым вопросом на повестке дня были первоочередные задачи по ускоренному развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны исходя из показателей международных рейтингов. Операторам указано, что позиция Узбекистана в международных рейтингах по развитию телекоммуникационной инфраструктуры является недостаточным. На заседании отмечено, что некоторые населенные пункты до сих пор не охвачены сетью мобильной связи, т.к. операторы строили свои сети в основном в густонаселенных пунктах, исходя из экономической выгоды. Поэтому было поручено разработать план действий по комплексному улучшению показателей развития телекоммуникаций республики, который должен охватить все аспекты развития, в т.ч.:
- в кратчайшие сроки принять меры по доведению услуг мобильной связи до неохваченных населенных пунктов, а также магистральных автомобильных и железных дорог, связывающих населенные пункты страны;
- принять меры по внедрению дополнительного предоставления услуги телефонии поверх технологии IP всем абонентам фиксированного широкополосного доступа;
- внедрить единую тарификацию услуг телефонии по республике, а также принятие мер, предусматривающих подключение к сетям телекоммуникаций вновь строящихся и капитально реконструируемых производственных и жилых зданий на этапе проектирования и строительства;
- ускорить расширение охвата сетей 4G и Wi-Fi во всех крупных населенных пунктах республики.
Компании «Узбектелеком» поручено ускорить реализацию проектов по расширению скорости доступа к международным сетям телекоммуникаций, а также по расширению сети широкополосного доступа дополнительно на 1,5 млн портов, что приведет к росту числа абонентов скоростного интернета, а также расширить пропускную способность Международного центра пакетной коммутации и снизить стоимость интернет-услуг.
Второй вопрос обсуждения был посвящён улучшению процесса образования в сфере ИКТ. Была отмечена особая роль развития образовательных программ и систем преподавания в Узбекистане в соответствии с растущими потребностями ИКТ-индустрии. В этом контексте был представлен план действий ООО «UNITEL» по поддержке образовательного процесса в сфере ИКТ и принято решение по:
- принятию мер по подготовке проекта Меморандума с VEON о намерениях по развитию взаимовыгодного сотрудничества в образовательной сфере, ориентированного на подготовку высокопрофессиональных кадров для ИКТ-индустрии и телеком-рынка;
- разработке «дорожной карты» с привлечением экспертов из ведущих зарубежных вузов, нацеленной на обеспечение включения ТУИТ в топ 1000 вузов мира к 2021 году;
- созданию инновационных смарт-центров и лабораторий для практических занятий, реализации стартап-идей молодежи, проведения конкурсов, лекций приглашенных IT-экспертов из ведущих компаний мира.
Третьим вопросом заслушан отчет руководства АО «Узбекистон почтаси» о принимаемых мерах по улучшению финансово-экономических показателей. Отмечена его слабая работа «по трансформации деятельности с учетом международного опыта. В этом контексте было поручено:
- принять меры по кардинальному совершенствованию деятельности АО «Узбекистон почтаси», тщательному изучению международного опыта деятельности сферы почтовой связи;
- принять необходимые меры, в т.ч. путем реализации крупных инвестиционных проектов, по внедрению новых видов услуг почтовой связи, превращению ее в современную компанию, оказывающую современные услуги для населения, в том числе в соответствии в рамках развития электронной коммерции в республике.
В четвертом вопросе повестки дня рассмотрен ход реализации проекта по внедрению Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины госорганов. Было решено:
- ускорить полный запуск и совершенствование Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины;
- изучить законодательную базу в сфере исполнительской дисциплины с точки зрения приведения в соответствие требованиям в связи внедрением данной системы;
- изучить готовность госорганов к внедрению данной системы как с технической так и в пользовательском плане, особенно в органах государственной власти и управления на местах;
- усилить меры по организации работы каждого руководителя и сотрудников госорганов по ежедневной делопроизводственной деятельности на данной системе, которая предназначена для мониторинга хода исполнения поручений Президента Республики Узбекистан и Правительства, в режиме реального времени.
Пятым вопросом рассмотрена предлагаемая концепция реализации проекта по созданию аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», его текущее состояние и планируемые мероприятия. В связи с чем было поручено совместно с МВД и другими заинтересованными министерствами и ведомствами ускорить процесс рассмотрения предложений по построению и развитию АПК «Безопасный город». Это позволит значительно улучшить уровень безопасности общественного порядка путем централизованного сбора и анализа данных по правонарушениям, мониторинга обстановки на определенной территории, оперативного управления силами реагирования на экстренные вызовы и чрезвычайные ситуации, основанного на работе систем видеонаблюдения и поэтапному переходу к единому номеру экстренной службы 112.
Также для повышения позиции Узбекистана в Глобальном Индексе кибербезопасности было поручено разработать комплексный план мероприятий с участием соответствующих министерств и ведомств.
Внимание каждого руководителя, работающего в отрасли, было обращено на необходимость обеспечения эффективного и результативного исполнения актов и поручений Президента Республики Узбекистан, а также на укрепление исполнительской дисциплины.
По итогам обсуждения вопросов повестки дня заседания Коллегии приняты соответствующие решения, в которых определены практические меры по дальнейшему развитию отрасли.