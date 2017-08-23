На коллегии обсуждены вопросы хода реализации актуальных задач, поставленных Президентом Республики Узбекистан

22 августа состоялось расширенное заседание Коллегии Мининфокома, посвящённое обсуждению реализации приоритетных задач по развитию сферы ИКТ на 2017 год, поставленных Президентом Республики Узбекистан. Участие в заседании территориальных органов министерства, а также региональных предприятий сферы обеспечивалось посредством видеоконференцсвязи.

В соответствии с повесткой дня Коллегия рассмотрела 5 актуальных вопросов.

Первым вопросом на повестке дня были первоочередные задачи по ускоренному развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны исходя из показателей международных рейтингов. Операторам указано, что позиция Узбекистана в международных рейтингах по развитию телекоммуникационной инфраструктуры является недостаточным. На заседании отмечено, что некоторые населенные пункты до сих пор не охвачены сетью мобильной связи, т.к. операторы строили свои сети в основном в густонаселенных пунктах, исходя из экономической выгоды. Поэтому было поручено разработать план действий по комплексному улучшению показателей развития телекоммуникаций республики, который должен охватить все аспекты развития, в т.ч.:

в кратчайшие сроки принять меры по доведению услуг мобильной связи до неохваченных населенных пунктов, а также магистральных автомобильных и железных дорог, связывающих населенные пункты страны;

принять меры по внедрению дополнительного предоставления услуги телефонии поверх технологии IP всем абонентам фиксированного широкополосного доступа;

внедрить единую тарификацию услуг телефонии по республике, а также принятие мер, предусматривающих подключение к сетям телекоммуникаций вновь строящихся и капитально реконструируемых производственных и жилых зданий на этапе проектирования и строительства;

ускорить расширение охвата сетей 4G и Wi-Fi во всех крупных населенных пунктах республики.

Компании «Узбектелеком» поручено ускорить реализацию проектов по расширению скорости доступа к международным сетям телекоммуникаций, а также по расширению сети широкополосного доступа дополнительно на 1,5 млн портов, что приведет к росту числа абонентов скоростного интернета, а также расширить пропускную способность Международного центра пакетной коммутации и снизить стоимость интернет-услуг.

Второй вопрос обсуждения был посвящён улучшению процесса образования в сфере ИКТ. Была отмечена особая роль развития образовательных программ и систем преподавания в Узбекистане в соответствии с растущими потребностями ИКТ-индустрии. В этом контексте был представлен план действий ООО «UNITEL» по поддержке образовательного процесса в сфере ИКТ и принято решение по:

принятию мер по подготовке проекта Меморандума с VEON о намерениях по развитию взаимовыгодного сотрудничества в образовательной сфере, ориентированного на подготовку высокопрофессиональных кадров для ИКТ-индустрии и телеком-рынка;

разработке «дорожной карты» с привлечением экспертов из ведущих зарубежных вузов, нацеленной на обеспечение включения ТУИТ в топ 1000 вузов мира к 2021 году;

созданию инновационных смарт-центров и лабораторий для практических занятий, реализации стартап-идей молодежи, проведения конкурсов, лекций приглашенных IT-экспертов из ведущих компаний мира.

Третьим вопросом заслушан отчет руководства АО «Узбекистон почтаси» о принимаемых мерах по улучшению финансово-экономических показателей. Отмечена его слабая работа «по трансформации деятельности с учетом международного опыта. В этом контексте было поручено:

принять меры по кардинальному совершенствованию деятельности АО «Узбекистон почтаси», тщательному изучению международного опыта деятельности сферы почтовой связи;

принять необходимые меры, в т.ч. путем реализации крупных инвестиционных проектов, по внедрению новых видов услуг почтовой связи, превращению ее в современную компанию, оказывающую современные услуги для населения, в том числе в соответствии в рамках развития электронной коммерции в республике.

В четвертом вопросе повестки дня рассмотрен ход реализации проекта по внедрению Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины госорганов. Было решено:

ускорить полный запуск и совершенствование Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины;

изучить законодательную базу в сфере исполнительской дисциплины с точки зрения приведения в соответствие требованиям в связи внедрением данной системы;

изучить готовность госорганов к внедрению данной системы как с технической так и в пользовательском плане, особенно в органах государственной власти и управления на местах;

усилить меры по организации работы каждого руководителя и сотрудников госорганов по ежедневной делопроизводственной деятельности на данной системе, которая предназначена для мониторинга хода исполнения поручений Президента Республики Узбекистан и Правительства, в режиме реального времени.

Пятым вопросом рассмотрена предлагаемая концепция реализации проекта по созданию аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», его текущее состояние и планируемые мероприятия. В связи с чем было поручено совместно с МВД и другими заинтересованными министерствами и ведомствами ускорить процесс рассмотрения предложений по построению и развитию АПК «Безопасный город». Это позволит значительно улучшить уровень безопасности общественного порядка путем централизованного сбора и анализа данных по правонарушениям, мониторинга обстановки на определенной территории, оперативного управления силами реагирования на экстренные вызовы и чрезвычайные ситуации, основанного на работе систем видеонаблюдения и поэтапному переходу к единому номеру экстренной службы 112.

Также для повышения позиции Узбекистана в Глобальном Индексе кибербезопасности было поручено разработать комплексный план мероприятий с участием соответствующих министерств и ведомств.

Внимание каждого руководителя, работающего в отрасли, было обращено на необходимость обеспечения эффективного и результативного исполнения актов и поручений Президента Республики Узбекистан, а также на укрепление исполнительской дисциплины.

По итогам обсуждения вопросов повестки дня заседания Коллегии приняты соответствующие решения, в которых определены практические меры по дальнейшему развитию отрасли.

Источник