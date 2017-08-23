С успехом завершился проект Coding Summer Bootcamp for Girls

Проект Университета Инха в г. Ташкенте “Coding Summer Bootcamp for Girls”, проведенный при содействии Посольства Великобритании в Узбекистане, завершился с успехом.

В рамках проекта 60 девушек разного возраста прошли бесплатное обучение на курсах по программированию CodeCraft в течение более одного месяца. В ходе проекта участницы изучили создание мобильных приложений на платформе Android.

По итогам курсов участницы были разделены на команды, и они должны были представить свои проекты, созданные на базе полученных знаний. После отборочного раунда, четыре команды вышли в финал.

В финальной презентации команд приняли участие родители участниц проекта и общественность, а также Посол Великобритании в Узбекистана Кристофер Аллен.

Согласно решению жюри, Мафтуна Зиямова и Камила Садыкова с мобильным приложением Family Budget стали авторами лучшего проекта. Девушки создали мобильное приложение на платформе Android, которое направлено на планирование семейного бюджета.

Мафтуна Зиямова отметила: «Я с детства увлекаюсь математикой и физикой. Неожиданно для себя открыла еще одно важное направление- программирование на базе Android платформы. Думаю, наше приложение Family Budget станет полезным для многих и поможет планировать и экономить семейный бюджет. Спасибо Университету Инха в г. Ташкенте и Британскому посольству за возможность обучения. Уверена, что полученные знания помогут мне в будущем стать профессионалом в выбранной мною сфере информационных технологий».

Камила Садыкова, в свою очередь, сказала: «Хочу в первую очередь поблагодарить всех организаторов за возможность получить навыки программирования. Изначально, я представить не могла, что программирование может быть таким интересным. И уже в ходе обучения, поняла, как это увлекательно и полезно. Моя мама стала идейным вдохновителем при разработке приложения Family Budget. Теперь мы сами тоже будем пользоваться этим приложением. Я с удовольствием продолжу обучаться на курсах CodeCraft».

Инициаторы проекта вручили ценные призы и скидочные купоны на курсы CodeCraft победителям и финалистам проекта “Coding Summer Bootcamp for Girls”.

Проект “Coding Summer Bootcamp for Girls” был организован в рамках курсов по программированию CodeCraft Университета Инха в г. Ташкенте при сотрудничестве с Посольством Великобритании.

В 2015 году Университет Инха в г. Ташкенте запустил проект CodeСraft для детей в возрасте от 9 до 15 лет. Цель проекта — научить детей созидательной работе за компьютером, раскрывая весь их творческий потенциал.

В настоящее время в рамках текущих проектов CodeСraft проводятся курсы по программированию на языке Scratch, мобильных приложений Android на платформе MIT App Inventor 2 и созданию веб-сайтов.

Фото: Аскар Якубов