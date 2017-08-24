Представители Google, Яндекс, Одноклассники и UFOX выступят на Mobicon 2017 в Ташкенте

27 сентября в Ташкенте пройдет международная мобильная конференция Mobicon 2017. На мероприятии выступят ведущие эксперты мобильной отрасли: представителей Beeline Uzbekistan, Яндекс и Одноклассники, именитого Белорусского SMM-агентства UFOX. Впервые в Узбекистане выступит представитель Google из Ирландии Абдулла Айдын. Менеджер глобальных программ расскажет о тонкостях работы с Google и Adwords.

Сразу два гостя приедут в Ташкент из Казахстана. Уже полюбившийся публике основатель CEO Select Communication Group Виктор Елисеев, а также Президент Ассоциации Казахстанского Интернет Бизнеса и Мобильной коммерции Константин Горожанкин. За день в рамках Mobicon 2017 выступят более 20 спикеров.

Организатором мероприятия выступает компания Ledokol Group, генеральным спонсором – Beeline Uzbekistan. Конференция организуется при официальной поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Генеральным инфоспонсором является компания Яндекс. Спонсоры Mobicon 2017: компании Click, Alissium и IMG.

SMM-поддержка конференции – агентство AFRICA, стратегические партнеры – Uzinfocom и Motivation Group, IT-партнер – студия Webnow. Партнерскую поддержку оказывает Tashkent Advertising Association.

Mobicon 2017 начнется в 9 утра и завершится в 17-00. Посетить конференцию могут все желающие совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте и получив на электронную почту приглашение. Количество гостей ограничено, поэтому поторопитесь зарегистрироваться в качестве слушателя.

На следующий день, 28 сентября, состоится семинар (http://mobicon.uz/seminar/) основателей ведущего SMM-агентства Белоруссии – компании UFOX. На семинаре представители UFOX поделятся секретами привлечения клиентов из социальных сетей с помощью SMM. Самый насыщенный практический WORKSHOP по социальным сетям пройдет в БЦ Инконель с 10-00 до 17-00.

Официальный сайт конференции: http://mobicon.uz

Место проведения: International Hotel Tashkent

Дата: 27 сентября с 9.00 до 17.00.